瑞登豪斯「被代言」 槍家「無罪折扣」促銷遭批評

德州一家槍店用白人少年瑞登豪斯形象為其商品促銷。 (KPRC電視台截圖)

槍殺兩人擊傷一人的白人少年瑞登豪斯 （Kyle Rittenhouse）19日被法庭判為無罪後，位於德州 康羅市（Conroe）的槍店和射擊場Saddle River Range向各戶發送簡訊，宣布推出「無罪折扣」（not guilty sale）。此舉遭外界批評。

KPRC電視台報導，Saddle River Range業主Thomas Bolscho說，「我們是從第二修正案的角度，慶祝瑞登豪斯無罪釋放，與替自己辯護的權利」。他說，「我們沒有慶祝，也沒有慶祝生命的逝去。」

該店給客戶發送短信，說「大甩賣將於周六舉行，持續至感恩節。折扣包括槍枝、光學器件、槍枝零件等商品。」

店家利用瑞登豪斯形象進行促銷的決定，令各界出現不同反應。

老顧客Austin Mack說，「我不明白為什麼人們認為會被冒犯。」

在Saddle River Range的IG上，則有一位顧客稱「我很尊重這家店，也從你們那買了人生第一把槍，但作為一位年輕的非裔 男性，我對司法系統沒有信心，也不喜歡你們利用這種事情做生意。」

Bolsch說，儘管出現負面回饋，但大多數客戶仍表支持，「我不會改變任何事情。」

有色人種促進會休士頓分會（NAACP Houston）稱，他理解企業促進銷售和努力賺錢的必要性，但也警告這可能進一步分裂社區。