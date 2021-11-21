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華美銀行 捐休士頓警察基金會1萬元

【休士頓訊】
為致敬當地一線救援者，華美銀行在近日舉辦的活動中向休士頓警察基金會捐款1萬美元，並由華美銀行資深執行總監兼德州市場總監Mike Burr（左三）將支票頒贈給休士頓警察基金會執行總監Charlene Floyd（右三）和休士頓警察局局長Troy Finner（左二）。(華美銀行提供)
為致敬當地一線救援者，華美銀行在近日舉辦的活動中向休士頓警察基金會捐款1萬美元，並由華美銀行資深執行總監兼德州市場總監Mike Burr（左三）將支票頒贈給休士頓警察基金會執行總監Charlene Floyd（右三）和休士頓警察局局長Troy Finner（左二）。(華美銀行提供)

華美銀行休士頓區域總部日前舉辦公共安全及社區互動活動，慶祝休士頓經濟疫後重新開放，同時，探討社會安全等重要議題。為致敬當地一線救援者，華美銀行特別在活動中向休士頓警察基金會捐款1萬元，並由華美銀行資深執行總監兼德州市場總監Mike Burr將支票頒贈給休士頓警察基金會執行總監Charlene Floyd、休士頓警察局局長Troy Finner，以及休士頓警察局副局長冼就斌（Ban Tien）。此外，休士頓市貿易和國際事務總監Christopher Olson等多位政界和社區組織代表也出席此項活動。

Mike Burr表示，華美銀行始終致力於為社區搭建通往繁榮的橋樑。很高興能通過此活動與公共安全和社區夥伴共同慶祝休士頓重新開放。疫情為商業和社會帶來許多挑戰，華美銀行期待與休士頓一起推進當地經濟強勁復甦。

自2005年起，華美銀行持續為休士頓地區提供全方位的優質金融服務，協助當地企業和個人蓬勃發展。目前，該行在德州及美國西南部地區共設有13處服務網絡。2021年，為幫助當地民眾克服冬季風暴和新冠疫情帶來的挑戰，華美銀行已向休士頓地區的多個社區組織捐款，這些組織包括專注於解決遊民問題的Star of Hope Mission、服務當地亞裔社區的中華文化服務中心、促進女性自我發展的The Women's Resource Center，以及休士頓食物銀行等。

華美銀行集團為美國上市公司，Nasdaq股票代號EWBC，是總部位於加州最大的上市銀行之一，現有總資產610億元，在美國加州、喬治亞州、麻薩諸塞州、紐約、內華達州、德州以及華盛頓州和中國共有120處服務網絡；在中國香港、上海、汕頭和深圳都設有全方位服務分行，在北京、重慶、廣州及廈門設有辦事處，致力於協助客戶把握商機，向前邁進。華美銀行相關資料，可到網址eastwestbank.com查閱。

休士頓 警察 美國

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