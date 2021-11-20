演講者竟是我爸…學校「密謀」驚喜 父子相隔10月團圓

德州兩名小學生意外見到在海軍陸戰隊服役的父親，高興向前擁抱。(CBSDFW)

達福郊區凱勒市(Keller)的兩所學校，16日(周二)出現令人驚訝的場面，學生正準備聆聽現役軍人演說時，卻出現極為暖心的全家團圓畫面。

一大早在凱勒獨立學區 的一所初中，達福CBS電視台的記者和攝影師開始播報錄影，老師催促學生進教室坐好，有一名現役軍人馬上就要蒞臨，讓學生了解軍隊與國家安全的重要關係。當那位來賓走進教室時，馬上有一名男生跳起來去和他擁抱，同學的臉上都露出驚訝的表情，原來這位軍人是那名男生的爸爸，他是美國 海軍陸戰隊(Marine)的士官長班奈特(Benni Bennett)，他已經離家十個多月。

接著父子倆人站在講台前，爸爸回答學生的問題，他指著左胸上幾排勳章中最上端的一對金色翅膀，那是飛行觀察員勳章，因為他是CH-53直升機的機槍手，這是陸戰隊機群中最大的直升機，全班同學給班奈特父子熱烈的掌聲。

接著父子兩人一起到凱勒學區的一所小學，班奈特的小兒子已經被安排到二兒子的班級，當兩個孩子看到爸爸走進來時，小兒子大聲喊「Daddy」並投進父親懷抱，接著爸爸把三個兒子全部擁住，媽媽在旁邊用手機 錄像，這場驚喜團員的劇情達到最高潮。

班奈特士官長在317天的外派後獲准20天的假期，他可以在家和妻兒一起過感恩節。這場團員是班奈特的妻子、學校老師和校長以及學區官員經過兩個月籌備而達成的，這段畫面在電視上播出後，引起社區熱烈反應，居民一致感激班奈特士官長對國家的貢獻，也祝福他們一家假期愉快。