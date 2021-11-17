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休士頓文教中心空間重整 多元服務展現台灣風貌

【休士頓訊】
色彩豐富的文化導覽室讓大家讚不絕口。（僑教中心提供）
色彩豐富的文化導覽室讓大家讚不絕口。（僑教中心提供）

為讓擁有3萬8000呎的場地使用極大化，休士頓華僑文教服務中心於11月14日舉辦「場地服務說明會」，向僑胞解說場地類型及租借程序，同時也介紹自2008年成立至今的台灣文化導覽業務。當日會議由文教中心主任陳奕芳主持，吸引近30位僑團負責人及僑務榮譽職人員到場參加。

本次說明會由中心服務人員Kevin 解說場地收費標準、各場地使用人數及注意事項，讓大家瞭解中心場地的多元功能；另一位人員Lorraine透過照片及影片向與會者娓娓道來「台灣文化導覽─Splendor of Taiwan」成立源起及歷年成果。台灣文化導覽是美南僑區最具特色的文化推廣活動，結合專業志工導覽團隊的帶領與解說，多年來已獲主流社區熱烈迴響，更成為主流學校中文班文化課程的校外教學點，未來更規劃結合文教中心空間重整，有效利用中心場地強化推廣效益。

簡報結束後陳奕芳帶領參觀中心場地與各項設施，說明中心空間未來呈現方向將以台灣400年歷史為時間軸延伸，包含「原住民文物區」、以陳澄波畫廊為基礎的「閩南文物區」、「客家文物區」，以及「故宮文物區」，透過文物的展示完整敘述台灣移民的故事。此外中心年底即將裝修完工的「布袋戲工作坊」，也將擺放傳統與金光戲逾30尊布袋戲偶，為到中心參加台灣文化導覽活動的主流中小學生、華台裔新生代等，提供一個認識布袋戲的遊戲空間，該工作坊平時也會開放僑團使用，以地盡其利。

當天與會僑胞實地參觀中心場地設施後，對於中心場地維護品質都讚不絕口，尤其對色彩豐富的文化導覽室充滿好奇，紛紛拿起相機與別具風格的展品一起拍照留念，心中同時勾勒著中心未來新風貌。

陳奕芳介紹布袋戲工作坊目前裝修進度及未來新樣貌。 （僑教中心提供）
陳奕芳介紹布袋戲工作坊目前裝修進度及未來新樣貌。 （僑教中心提供）
陳奕芳向與會者介紹四大族群文物展區。（僑教中心提供）
陳奕芳向與會者介紹四大族群文物展區。（僑教中心提供）
僑團僑校負責人及榮譽職人員一起了解中心疫後場地的利用。（僑教中心提供）
僑團僑校負責人及榮譽職人員一起了解中心疫後場地的利用。（僑教中心提供）
與會僑胞專心聆聽文教中心場地租用程序。（僑教中心提供）
與會僑胞專心聆聽文教中心場地租用程序。（僑教中心提供）

台灣 工作 原住民

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