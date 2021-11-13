桌球錦標賽11.23休士頓登場 世界好手雲集

世界乒乓球協會成立100多年來第一次在北美洲舉行，休士頓全僑都很興奮。 （記者封昌明／翻攝）

2021年第56屆世界乒乓球錦標賽總決賽，將於11月23日至29日在休士頓 喬治布朗會議中心（George R.Brown Convention Center）舉行。 世界乒乓球錦標賽總決賽是最負盛名的賽事之一，也是歷史上首次在北美舉辦，兩岸三地、亞洲和世界好手雲集。

亞裔商會會長，休士頓世乒賽組委會委員喻斌指出，世界乒乓球協會成立100多年來首次在北美洲舉行，且就在休士頓。他說，這是乒乓球規則改革後的第一場總冠軍賽，全世界男女各128名運動員一開始就進入正賽，所以稱爲總決賽。這次比賽一共有70多個國家或地區參加，近400名運動員會聚集在休士頓角逐五個項目的獎杯：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打、混合雙打。 不少乒乓大國都派出了龐大的代表團參加這次盛會，如中國 和日本的代表團大概都在70多人左右， 台灣代表團也有近50人。

休士頓世乒賽組委會委員徐建勛表示，中國隊11人：樊振東、林高遠、梁靖崑、王楚欽、周啟豪、陳夢、孫穎莎、王曼昱、陳幸同、王藝迪、錢天一；另一支強隊中華台北隊11人：林昀儒、莊智淵、陳建安、廖振珽、馮翊新、黃彥誠、鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、李昱諄、劉馨尹。

南韓隊11人：張禹珍、李尚洙、林鍾勳、安宰賢、趙大成、黃民河、田志希、徐孝元、申裕斌、崔孝珠、李時溫。日本隊10人：張本智和、丹羽孝希、森園政崇、宇田幸矢、戶上隼輔、伊藤美誠、石川佳純、平野美宇、早田希娜、芝田沙季。

中國香港隊9人：黃鎮廷、何鈞傑、林兆恆、吳柏男、杜凱琹、蘇慧音、李皓晴、朱成竹、吳穎嵐。 而東道主美國隊8人：卡奈克、張凱、庫馬爾、宋瑞秋、張安、王艾米、吳玥、喬安娜。 加上其他知名運動員如巴西的雨果，法國的高斯，瑞典的法爾克、佩爾森，英國隊的皮切福德和金克霍爾等等。

休士頓體育局特地將第一天定為國際比賽日，首到場的100位觀眾將收到精美禮品。 同時各國總領事也將在現場迎接大家。

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