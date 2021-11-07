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帕克斯頓正接受詐欺審判 喬治布希：他不適合連任

編譯組／綜合報導
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，受到布希家族第四代小小布希（George P. Bush）挑戰，有腐敗和賄絡指控問題。（德州檢察長辦公室網頁）
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，受到布希家族第四代小小布希（George P. Bush）挑戰，有腐敗和賄絡指控問題。（德州檢察長辦公室網頁）

達拉斯晨報報導，向同黨帕克斯頓（Ken Paxton）挑戰競選德州總檢察長的布希家族第四代小小布希（George P. Bush），7日警告共和黨選民，若帕克斯頓贏得第三任期的提名，民主黨將於11月選舉中獲勝。

布希於7日在NBC 5和達拉斯晨報製作的周日政治節目「孤星政治」（Lone Star Politics）節目中說，「我提醒我共和黨同僚們，他們需考慮一件事，帕克斯頓四年前就被指控犯有證券欺詐罪，且獲得的票率最低，這次他不會贏，因他面臨腐敗和賄絡指控。」

對此帕克斯頓競選團隊並未做出評論。

目前任職德州土地專員（Texas Land Commissioner）的布希，是明年3月挑戰帕克斯頓擔任總檢察長的幾位知名共和黨中人選之一。其他候選人包括前最高法院大法官Eva Guzman和德州眾議員Matt Krause等。

尋求該職位的民主黨人，則有前加爾維斯頓（Galveston）市長Joe Jaworski、北德州民權律師Lee Merritt和前美國公民自由聯盟（ACLU）律師Rochelle Garza）等。

目前擔任第二任德州總檢察長的帕克斯頓，正等待2015年以來，一直懸而未決證券詐欺指控的審判。

去年其辦公室幾位高級職員警告說，帕克斯頓濫用辦公室，幫助他的競選捐贈者朋友保羅（Nate Paul），但帕克斯頓否認這些指控，他的辦公室8月份發布一份報告，澄清其罪名，但批評者認為報告是假的。

布希說，司法問題，使帕克斯頓不適合連任。「他正接受證券詐欺審判，若他如所宣稱的那樣無辜，那麼他需在德州的同行面前坐下來，接受陪審團審判且接受評估，但過去七年來，他都拒絕這樣做。」

布希說，「我們要一位無可非議，不面臨刑事起訴的新檢察長。每天替德州人服務，保護德州價值觀。」

儘管如此，帕克斯頓仍領先眾多初選者。達拉斯晨報和泰勒德州大學（University of Texas-Tyler）9月份一項民調中發現，他在共和黨初選，以43-28領先布希。Guzman則以5%的比例遠遠落後。

但帕克斯頓仍可能碰到麻煩。不到一半的共和黨選民（48%）認為帕克斯頓有能力勝任自2015年1月以來的職位。只有四分之一的共和黨選民認可其工作表現，大多數人認為，他缺乏擔任德州首席檢察官所需的誠信。

然而今年夏天，前總統川普支持帕克斯頓。布希說，「我一直是川普總統支持者」，他認為自己可克服川普對現任檢察長的支持，「我認為我是總統更有效的發言人，因我並未受到刑事起訴，且我會在大選中戰勝民主黨。」

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