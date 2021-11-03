艾伯特批學校圖書有情色內容 對學童不良影響

德州州長艾伯特。(Greg Abbott臉書）

共和黨籍德州 眾議員克勞斯（Matt Krause）日前發函公立學校 ，要求校方徹查圖書館內是否存有不良書刊，他強調這850項書籍含有「基於種族、性別而導致的罪惡、焦慮、與心理壓力」。最新消息是，州長艾伯特也湊上一腳，批評這些不良書籍帶有情色內容，對學童帶來不良影響。

艾伯特在11月1日發給德州學區 協會（Texas Association of School Boards）的信函中表示，越來越多家長擔心學校讓他們的小孩接觸到情色與不雅讀物， 「甚至包括明目張膽的圖例，展示明確的色情圖像與物件」。雖然該協會沒有審查學校圖書館藏書的權限，但是艾伯特還是應合克勞斯，認為學校不少讀物會導致錯誤的種族、性別與性向認同。

艾伯特並未明說，哪些書籍或內容他認為不雅。克勞斯所提出的清單則包括850項書籍，多數涉及他指稱的不當內容，並要求州級與縣市公立學校徹查校內藏書，通報持有品項與數量，與購入它們的金額。回報期限為11月12日，但克勞斯並未說明動機與罰則。艾伯特準備競選連任，克勞斯則想角逐德州檢察長。

美聯社指出，許多在克勞斯書單上的書，作者都是女性、有色人種或LGBTQ多元族群，主題可能涉及青少年懷孕與人工流產。德州的HB 3979法案日前生效，限制公立學校採用「種族批判理論」（critical race theory）進行教學，意即不能以特定種族或種族差異的角度檢視美國歷史。

克勞斯的書單中包括不少著名作品，如1967年普立茲獎得主William Styron的「The Confessions of Nat Turner」，John Irving改編成同名電影的「The Cider House Rules」，改編繪本Margaret Atwood的「The Handmaid's Tale」（該劇也登上Netflix），Ta-Nehisi Coates的「Between the World and Me」，與Isabel Wilkerson的「Caste: The Origins of Our Discontents」。

克勞斯對此不願回應美聯社提問，但卻告訴德州論壇報他不想多說。學區協會則聲明，圖書管理營個別學區負責，協會的主旨只是建立發展計畫，藉由公開會議擬定政策，核可學區預算，與評估各區總監是否適任。