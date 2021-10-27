李將軍銅像迫遷 委身度假村球場

李將軍馬上英姿銅像，現在德州一個私人高爾夫度假勝地展示。(Lajitas Golf Resort網頁)

根據休士頓 紀事報的追蹤，原本矗立在達拉斯一座公園中的李將軍馬上英姿銅像，現在大彎國家公園附近的一個私人高爾夫度假勝地展示。

1860年代的南北內戰結束後，邦聯(Confederacy)固然被解散，但南方諸州對聯邦的怨憤並沒有消解，許多邦聯重要人物的雕像在這些州展示，國會並沒有立法禁止這種作為。2017年白種優越主義份子在維吉尼亞州 夏洛茨維爾(Charlottesville)舉行示威時，發生致人於死的血腥暴力，反對邦聯的聲浪大興，造成許多邦聯人物的銅像被拆除。

在那股風潮中，達拉斯的勞伯李將軍(Gen. Robert E. Lee)銅像也被波及，在2017年9月被移除，暫存於韓斯利機場(Hensley Field)一段時間，後來在2019年的網路拍賣中售出。休士頓紀事報17日的報導指出，這座銅像已被安置在拉吉塔斯高爾夫度假勝地(Lajitas Golf Resort)展出，這座面積廣達2萬7000英畝的土地，是達拉斯億萬富豪華倫(Kelcy Warren)的產業。

「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)組織的人士對這項消息甚為憤怒，但度假勝地的最高主管指出，過去一年中有6萬人到這裡度假，對銅像抱怨投訴的只有一兩位，顯然大眾普遍能接受。來高爾夫球場度假的幾乎全是白人，對他們來說奴役制度不是切身之痛，球場所在的特林加市(Terlingua)居民不到100人，而且其中沒有一位是黑人，因此這座銅像如今可說是適得其所，由於球場是私人產業，政府並沒有權力干涉這項展示。