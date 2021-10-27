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慶雙十 休士頓僑界辦華臺客歌唱賽

【休士頓訊】
參賽僑胞、評審及僑領揮舞著中華民國國旗，以歌聲慶祝中華民國生日快樂。（僑教中心提供）
參賽僑胞、評審及僑領揮舞著中華民國國旗，以歌聲慶祝中華民國生日快樂。（僑教中心提供）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，休士頓台灣同鄉聯誼會10月24日於休士頓華僑文教服務中心，舉辦首屆國慶杯華台客語歌唱比賽，文教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、國慶籌備會主委劉志忠、僑務委員陳美芬、僑務顧問黃以法和戴啟智、僑務促進委員洪良冰都到場共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。

同鄉聯誼會會長馮啟豐表示，今年首次辦理華台客語歌唱比賽，讓這次的國慶糸列活動能「唱作俱佳」，另高雄近日發生不幸火災，祝台灣鄉親一切平安。劉志忠鼓勵許多台大的學弟妹參加比賽，他希望參賽僑胞能在周日午後享受高歌一曲的樂趣。陳奕芳則表示，要趁這個難得機會證明自己「唱的比說的好聽」。陳美芬說，雖身在海外，但心繫家園，祝福中華民國國泰民安，大家平安健康。

本次比賽共有11組參賽者，由陳奕芳、劉志忠、馮啟豐、陳美芬及鍾依君5人擔任評審。比賽過程中老中青三代同台飆歌，像年輕參賽者洪紹喜穿著一身標示「台灣」的上衣，勁歌熱舞唱著「特別的愛給特別的你」，在國慶期間特別應景；而中華老人協會歌唱好手閰方雲也不甘示弱，以宏亮歌聲演繹黃梅調「訪英台」，重現梁山伯當年的心境，向大家證明薑還是老的辣。

一場比賽高潮迭起，評審經多方琢磨，決定由台大校友會副會長丁偉倫及成員蕭暐獻，以雙人熱舞合唱「沙漠駱駝」榮獲第一名；第二名由來自馬來西亞的黃浩峰，以一首「那就這樣吧」奪得；具原住民血統的林天娜則穿戴斗笠、手持肉粽道具，以台語歌曲「燒肉粽」取得第三名。

在活動最後，全體參賽者上台揮舞中華民國國旗，與台下觀眾齊唱「梅花」和「愛拚才會贏」及客語歌曲「客家本色」，活動在一片激昂歌聲中圓滿落幕。當天大家齊聲祝賀中華民國生日快樂，都是贏家。

因應疫情，主辦單位當日仍限制觀賽人數。（僑教中心提供）
因應疫情，主辦單位當日仍限制觀賽人數。（僑教中心提供）
當天比賽吸引不少年輕人報名參加，為僑社注入新動力。（僑教中心提供）
當天比賽吸引不少年輕人報名參加，為僑社注入新動力。（僑教中心提供）

台灣 休士頓 原住民

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