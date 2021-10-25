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免利息貸款坐遊輪？專家不建議

休士頓訊
免利息的「旅遊貸款」助長搭遊輪的意願。(蓋文斯頓港網頁)
免利息的「旅遊貸款」助長搭遊輪的意願。(蓋文斯頓港網頁)

嘉年華7月初在蓋文斯頓港重啟遊輪之旅後，由於防疫做得相當完善，膽小的人現在也開始預約航程，有些人甚至借免利息的「旅遊貸款」(vacation loan)去乘風破浪。

初到美國的華人很快就發現：美國的一般百姓不儲蓄，政府與企業積極鼓勵民眾花錢，購屋購車固然有貸款，買東西可用信用卡，連出遠門度假也能借錢先玩再說。在嘉年華的網站上，目前提供「零頭款、免利息」(0 down, no interest)的旅遊貸款，只要18個月內還清不用付任何利息，給驛馬星蠢蠢欲動的人釋放出深深的誘惑力。

財經專家建議想搭遊輪的人應該先把價格搞清楚，然後在預算中開列一個專項，為這個特殊目的存錢，等存足了錢再訂航程，雖然這樣做要等一段時間，但那其實是好事，因為「期待」是最快樂的階段，真正上船以後可能沒有憧憬時那麼快樂，而且如果是借錢去玩，回到家就要開始為還債發愁，旅遊時的快樂已一掃而空。

個人財務內線網站(Personal Finance Insider)的貸款專題特報員萊恩旺曼(Ryan Wangman)指出，借錢出遊是不正當的消費方式，如果沒有足夠的閒錢去搭遊輪，應該採用比較省錢的方式度假，所謂的「留守度假」(staycation)是近年來很時興的做法。舉例而言，休士頓的居民可以一早開車到蓋文斯頓，先拜訪艾許頓別墅(Ashton Villa)和博物館，中午選一家餐廳用膳，下午去海邊戲水，傍晚在海景餐廳一面享受晚餐，一面看夕陽西下，然後開車回家帶著滿臉笑意進入夢鄉。

貸款 美國 預算

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