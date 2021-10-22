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賴清陽律師房產投資著作 書局上架

記者封昌明／休士頓報導
長城書局負責人王建光(右)推薦賴清陽（左)律師的新書「美國旅館及德州地產的商機與法律」。（記者封昌明／攝影）
長城書局負責人王建光(右)推薦賴清陽（左)律師的新書「美國旅館及德州地產的商機與法律」。（記者封昌明／攝影）

好消息！賴清陽律師所出的新書「美國旅館及德州地產的商機與法律」，即日起可在黃金廣場的長城書局買到，10月20日賴清陽拜會王建光經營的「長城書局」；作者是台灣大學的才子，店東是北京大學的才子，兩人相見共同推崇這本創業寶典，希望能激起有意投資的年輕朋友創業的雄心。

王建光說賴清陽，人不老心更年輕，有身體的本錢，他選擇在新冠疫情仍未退之際，與團隊在半年左右的時間連續購入四家旅館，危機入市的膽識另人敬佩，而事實證明他的精明選擇，不但所有旅館目前都開始獲利，還有進一步擴充的打算，值得年輕人學習。

王建光向讀者推薦這本書，他表示，賴清陽以深出簡入，尤其對房地產法律有重要的提醒。 一般房地產投資最困難的是如何決定。這本書告訴大家選擇房地產的六大要素並用各樣指標數據解說。

賴清陽在新冠疫情期間，買下四家品牌酒店，他對危機的解說更是發人深省。這本書的特點是不僅分享多年地產投資的經驗智慧，更是包括專業性的知識。談到加盟連鎖企業的訣竅，如何做買賣談判，及商業地產估價還有過戶美國房產的八大要素等等，實在是非常有實用性的投資寶典。

長城書局位在黃金廣場右側，地址：9888 Bellaire Blvd #112 Houston TX 77036，諮詢電話：281-731-8413。

投資 房地產 旅館

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