德州離奇雙亡車禍 調查部門公佈新進展

美國國家運輸安全委員會21日公佈對德州離奇雙亡車禍的調查最新進展。 （圖片來源：美聯社）

去年4月，在休士頓一條街道發生離奇車禍，一輛特斯拉 電動汽車 發生碰撞後起火，造成兩名男子死亡，但在駕駛座上卻未發現死傷者。美國 國家運輸安全委員會（NTSB）21日發布了針對這起案件的最新調查報告。

報告指出，本次意外中，急救人員到場後發現一名男子坐在後座，另一名男子坐在前排乘客座位上，但調查顯示事故發生時，司機和另一名乘客都坐在前排座位上並且繫著安全帶。在事故發生前的5秒內，汽車以每小時67英里的速度行駛，並且司機當時正在加速。

NTSB報告稱，汽車火災損壞事件的數據顯示，該意外發生時，油門踏板被主動踩下的可能性高達98.8%。

目前調查仍在繼續，該機構尚未確定特斯拉的Autopilot部分自動駕駛輔助系統在事故發生時是否正在運行。更新報告也未說明司機如何或為什麼解開安全帶並改變座位位置，但表明是碰撞事故損壞車裡的高壓鋰離子電池盒，因而引發火災。

早前在今年5月NTSB公佈的報告中顯示，調查人員在同一條道路上測試了不同的特斯拉汽車，Autopilot 駕駛輔助系統無法完全使用。調查人員也沒辦法使用自動轉向系統，但能夠使用交通感知巡航控制。根據報告，這條街道並沒有車道線，這也很可能造成事故發生時自動轉向無法起作用。