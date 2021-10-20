我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

亞裔人口增長 德州名列前茅

記者李雪／綜合報導

人口普查局近日線上會議，公布2020年數據中與亞裔有關的部分。其中德州的亞裔增長在數量和幅度上都名列前茅，值得關注。。不過至今細分各種亞裔的數據仍還未出爐。

會上公布了一些較出人意料的數據，例如相比2010年的普查，這十年間亞裔人口增長比率最大的州是北達科他州，增長139.1%，接著依序是華府（105.5%）、蒙大拿（103.1%）、南卡羅來納（99.7%）、猶他州（98.8%）。其中純亞裔增長最大的仍是北達科他州，增加91.2%，接著是南達科他州（77.1%）、德州（64.4%）、北卡羅來納（64.2%）州、內布拉斯加州（64%）。

對於這一似乎不尋常的現象，該局人口種族統計數據分析部門負責人Rachel Marks解釋，因為該數字是增長比例，可能這些州的基數原本就較小，因此顯得增幅大。

按前述說法查詢，發現增幅最大的北達科他州純亞裔人口現在也不過1萬3213人，南達科他州1萬3476人，因此即使是在過去十年翻倍，也不過是增長了幾千人而已。不過排名第三的德州值得關注，該州純亞裔人口已有158萬5480，且從數量上看，是排名第三的州，第一是加州，第二是紐約州。

德州在過去十年增加了純亞裔人口62萬0884人，雖然還是少於加州增加的122萬4940人，但在純亞裔人口總數前十的州中，增幅最大。其次華盛頓州也增長可觀，該州過去十年的純亞裔增長了51.87%，現在是純亞裔數量排名第六的州，有73萬0596人。

從全美總數看來，2020年共有6%的居民，即1988萬6049人自我認定為「純亞裔」（Asian alone），高於2010年的1470萬人（4.8%）。加上受訪者識別為亞裔或與另一個種族群體混合的有410萬人，純亞裔或者和其他種族組合的人口為2400萬人（占總人口的 7.2%）。在2010年和2020年之間，純亞裔人口增加35.5%。相比之下，亞裔人口與其他種族的組合增加55.5%。

在亞裔和其他族裔的混血中，亞裔和白人混血最多，有270萬人。按亞裔人口比率排序，亞裔占比最大的州是夏威夷州（56.6%），其次依序為加州（17.8%）、華盛頓州（12.2%）、內華達州（11.4%）、新澤西州（11.3%）、紐約州（10.8%）。

人口普查局公共信息主任Michael Cook，和族裔研究和外展部門的主任Nicholas Jones當天表示，目前細分亞裔的數據還未出爐。接下來出爐的數據有包括住房相關、年齡、性別、家庭構成等，不過該局目前對接下來的數據公布還沒有時間表。

人口普查局線上會議。（會議截圖）
人口普查局線上會議。（會議截圖）

亞裔 內布拉斯加州 德州

上一則

駐亞城台北經文處處長王翼龍訪南卡

下一則

返校日舞會後4確診 新州高中200生隔離

延伸閱讀

中國禁虛擬幣採礦 德州受惠

中國禁虛擬幣採礦 德州受惠
月底暴風雨可望終結加州部分地區火災風險 南加除外

月底暴風雨可望終結加州部分地區火災風險 南加除外
亞裔激增 長島市成人口變遷縮影

亞裔激增 長島市成人口變遷縮影
司法部聲請聯邦最高法院 要求暫停德州心跳法

司法部聲請聯邦最高法院 要求暫停德州心跳法
加州正處百年最乾旱 冬季恐面臨限制用水

加州正處百年最乾旱 冬季恐面臨限制用水

加州上周確診下降9.9% 亞裔完全接種率最高

加州上周確診下降9.9% 亞裔完全接種率最高

熱門新聞

新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

2021-10-15 12:17
德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

2021-10-12 02:00
德州議會可望在明年11月選舉前，使用數十億元的聯邦疫情紓困金，向屋主發放525元的「地價稅減免」。（德州論壇報 ）

明年11月選舉前 德州擬向屋主發525元支票

2021-10-18 16:55

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨