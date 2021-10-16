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達福地區升旗、茶會慶雙十 僑胞、嘉賓逾200人

達拉斯訊
國慶總召鍾開瑞和僑胞們一起呼口號。（陳文珊提供）
國慶總召鍾開瑞和僑胞們一起呼口號。（陳文珊提供）

達福地區慶祝中華民國110年雙十國慶升旗典禮於10月10日上午9時在達拉斯華人活動中心前廣場舉行，國慶茶會接著於當日上午10時在華人活動中心舉行，來參加的僑胞與來賓超過200人。

與會的貴賓包括聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson、德州眾議員Matt Shaheen、Richardson市長Paul Voelker、Addison市長周建源、Plano副市長曹祖芳、Plano市議員Anthony Ricciardelli等，還有休士頓文教中心副主任黃依莉、僑務諮詢委員谷祖光、牟呈華。

國慶總召鍾開瑞於茶會致詞。（陳文珊提供）
國慶總召鍾開瑞於茶會致詞。（陳文珊提供）

籌備會總召集人鍾開瑞致詞表示，雖然我們身在國外，但是我們仍非常熱愛及心繫中華民國，同時祝賀中華民國生日快樂、國運昌隆，也感謝國慶所有活動的負責人、工作團隊及義工、FASCA海外青少年文化大使的大力協助。

頒發僑務榮譽職人員證書。（陳文珊提供）
頒發僑務榮譽職人員證書。（陳文珊提供）

茶會上，黃依莉副主任代表僑務委員會委員長童振源，頒發僑務榮譽職人員聘書及資深教師獎勵證書。同時頒發金質獎牌給達福地區台灣商會與北德州歌林縣台灣商會，感謝新冠肺炎疫情期間贈送口罩防疫物資給主流社會，協助台灣進行國民外交，奬牌分別由達福會長方芸芸及北德會長盧英蘭代表領獎。

僑胞與參加茶會的貴賓合照。（陳文珊提供）
僑胞與參加茶會的貴賓合照。（陳文珊提供）

同時黃依莉副主任也代僑聯總會頒發110年海外華文著述獎，學術論著社會人文科學類佳作獎給得獎的文友社陳玉琳女士，文藝創作散文類佳作獎得獎的文友社社長林良姿女士。

主辦單位空拍升旗典禮。（陳文珊提供）
主辦單位空拍升旗典禮。（陳文珊提供）

國慶茶會還特別準備紀念品及中式茶點盒，讓僑胞們帶著可口的點心回家享用，也為為疫情下的雙十國慶活動畫上完美的句點。

貴賓及僑務榮譽職人員在雙十蛋糕前合照。（陳文珊提供）
貴賓及僑務榮譽職人員在雙十蛋糕前合照。（陳文珊提供）

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