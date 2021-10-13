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達福僑界雙十升旗 政要雲集

【休士頓訊】
青天白日國旗冉冉上升，感動在場所有的僑胞。（休士頓僑教中心提供）
青天白日國旗冉冉上升，感動在場所有的僑胞。（休士頓僑教中心提供）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，達福地區雙十國慶籌備會10月10日於達拉斯華人活動中心舉辦國慶升旗典禮暨茶會。休士頓文教中心副主任黃依莉、僑務諮詢委員谷祖光、僑務諮詢委員牟呈華等僑領，以及聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson、Richardson市長Paul Voelker、德州眾議員Matt Shaheen、Addison市長周建源、Plano市議員Anthony Ricciardelli、布蘭諾市(Plano)副市長曹祖芳等政要皆到場共襄盛舉。

籌備會總召集人鍾開瑞對工作團隊不辭辛勞表達深深的感謝，同時祝賀中華民國生日快樂、國運昌隆。黃依莉表示在異鄉看到青天白日國旗飄揚內心相當激動，也感謝僑領僑胞熱情參加國慶系列活動。

當天活動有不少政要到場祝賀，其中Eddie Bernice Johnson眾議員表示，她已訪台十多次，非常熱愛台灣，未來也將持續促進台美合作。Paul Voelker說每年不忘記10月10日是中華民國雙十國慶，並讚揚台灣民主自由。

而身為台灣客家女婿的Anthony Ricciardelli以中文祝福中華民國台灣生日快樂，贏得現場掌聲不斷。周建源則説自己是在空軍眷村長大，不曾忘記自己來自台灣。曹祖芳表示自己生於台灣、長於美國，永遠感激台灣的栽培。隨後谷祖光、牟呈華、曹明宗及孟敏寬等僑務諮詢委員也分別致詞祝賀中華民國生日快樂。

本次活動雖受疫情影響，當天仍有逾200位僑胞到場參加，場面溫馨感人。FASCA青少年文化志工團在活動過程中穿梭來回幫忙，一場活動有老中青三代參與，落實僑社世代傳承代的精神。最後，升旗儀式在大家合唱「梅花」、「中華民國頌」及「國家」歌聲中圓滿完成。

在升旗典禮後的茶會，黃依莉代表僑務委員會委員長童振源，頒發僑務榮譽職人員聘書及優良教師獎勵證書。她同時頒發金質獎牌予達福地區台灣商會與北德州歌林縣台灣商會，感謝新冠肺炎疫情期間贈送防疫物資給主流社會，協助我進行草根外交，奬牌分別由會長方芸芸及盧英蘭代表領取。

聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson、Richardson市長P...
聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson、Richardson市長Paul Voelker、德州眾議員Matt Shaheen、Addison市長周建源、布蘭護市議員Anthony Ricciardelli及布蘭諾副市長曹祖芳亦到場共襄盛舉。（休士頓僑教中心提供）
黃依莉（中）代表僑務委員會委員長童振源，頒發僑務榮譽職人員聘書予僑務諮詢委員孟敏...
黃依莉（中）代表僑務委員會委員長童振源，頒發僑務榮譽職人員聘書予僑務諮詢委員孟敏寬（左4）等僑領。（休士頓僑教中心提供）

台灣 眾議員 德州

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