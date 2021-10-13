我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

世界杯桌球錦標賽 即日起預售

記者封昌明／休士頓報導
世界杯56年來第一次休士頓舉辦，僑胞都非常關心，記者會出席踴躍。（記者封昌明／攝影）
世界杯56年來第一次休士頓舉辦，僑胞都非常關心，記者會出席踴躍。（記者封昌明／攝影）

將在休士頓舉行的第56屆世界杯桌球錦標賽，組委會委員喻斌10月12日在中國城，邀請世界桌協財務長Michael Brown、休士頓體育長副總裁Chris Massey、西南管理區主席李雄、國際管理區主席李蔚華、組委會委員徐建勛等到場解說售票及比賽等細節。

李雄表示，西南管理區非常樂見此次世界杯在休士頓舉行，他將吸引來自世界70餘個國家、3百餘位選手到休士頓比賽兼旅遊，將帶來無限的商機，也將提高休士頓的世界知名度，他們將與亞裔商會會長喻斌等，結合休士頓旅遊局提供民眾及選手接送服務，讓華人民眾可以到會場為心儀的選手加油。

喻斌表示，為了這場比賽他已提前預付剩下所有半決賽和決賽門票，並為華人爭取到體育館唯一的VIP休息室，希望所有華人同胞都能進場為選手們加油，目前所有的門票幾乎已售罄，僅餘數百張，目前可發售的地點包括中華文化中心、中國人活動中心、百佳超市、惠康超市、美福藥局 6918 Corporate Drive. Suite B5、平安里旅行社: 9720 Townpark Dr. Suite 128。網購地址：www.asianchamber-hou.org/tabletennis，他歡迎民眾把握最後機會。

組委會表示，所有門票價格包括銷售稅和手續費。所有門票可進入亞商會VIP休息室。除決賽，半決賽外都是通票，可以進入所有場館。決賽和半決賽需對號入座。

感恩節週末套餐 一： 1/4 決賽，半決賽，決賽， 週六，週日，週一 （每日球票可以有不同人持有，當天只能是同一個人）： 套價220元。

感恩節週末套餐 二： 1/16 決賽，1/4 決賽，半決賽， 週五，週六，週日 （每日球票可以有不同人持有，當天只能是同一個人）: 套價205元。

決賽、半決賽：週日：11月28日半決賽票價92元、週一：11月29日決賽票價92元。

淘汰賽：週二：11月23日：票價30元、週三：11月24日：票價30元、週四：11月25日 1/32 決賽：票價 30元、週五：11月26日 1/16 決賽：票價 60元、週六：11月27日1/4 決賽：票價 $60.00。

主辦單位的宣傳海報，歡迎華人同胞進場加油。 （記者封昌明／攝影）
主辦單位的宣傳海報，歡迎華人同胞進場加油。 （記者封昌明／攝影）
喻斌（右起）、李雄、李蔚華、Michael Brown、Chris Massey...
喻斌（右起）、李雄、李蔚華、Michael Brown、Chris Massey、徐建勛等共同召開記者會。 （記者封昌明／攝影）
世界桌協財務長Michael Brown（圖右）、休士頓體育長副總裁Chris ...
世界桌協財務長Michael Brown（圖右）、休士頓體育長副總裁Chris Massey（圖左）歡迎華人進場為選手加油。（記者封昌明／攝影）
亞裔商會出席大手筆購下所有決賽及半決賽門票，以原價售予華人同胞。（記者封昌明／攝...
亞裔商會出席大手筆購下所有決賽及半決賽門票，以原價售予華人同胞。（記者封昌明／攝影）

休士頓 華人 中國

上一則

治療犬打開學童心靈 新州督學推廣進駐校園

下一則

休士頓僑界升旗慶雙十 僑民熱情參與

延伸閱讀

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

足球／內馬爾萌生退意 明年世界杯恐最後一戰

足球／內馬爾萌生退意 明年世界杯恐最後一戰
世界杯預賽／武磊頭球絕殺 中國隊3：2勝越南

世界杯預賽／武磊頭球絕殺 中國隊3：2勝越南
休士頓客家鄉親 雙十擺攤送防身警報器

休士頓客家鄉親 雙十擺攤送防身警報器
棒球／U23世界杯落幕 古巴隊12人叛逃 想闖美大聯盟

棒球／U23世界杯落幕 古巴隊12人叛逃 想闖美大聯盟
休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動

休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手