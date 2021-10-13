世界杯桌球錦標賽 即日起預售

世界杯56年來第一次休士頓舉辦，僑胞都非常關心，記者會出席踴躍。（記者封昌明／攝影）

將在休士頓 舉行的第56屆世界杯桌球錦標賽，組委會委員喻斌10月12日在中國 城，邀請世界桌協財務長Michael Brown、休士頓體育長副總裁Chris Massey、西南管理區主席李雄、國際管理區主席李蔚華、組委會委員徐建勛等到場解說售票及比賽等細節。

李雄表示，西南管理區非常樂見此次世界杯在休士頓舉行，他將吸引來自世界70餘個國家、3百餘位選手到休士頓比賽兼旅遊，將帶來無限的商機，也將提高休士頓的世界知名度，他們將與亞裔商會會長喻斌等，結合休士頓旅遊局提供民眾及選手接送服務，讓華人 民眾可以到會場為心儀的選手加油。

喻斌表示，為了這場比賽他已提前預付剩下所有半決賽和決賽門票，並為華人爭取到體育館唯一的VIP休息室，希望所有華人同胞都能進場為選手們加油，目前所有的門票幾乎已售罄，僅餘數百張，目前可發售的地點包括中華文化中心、中國人活動中心、百佳超市、惠康超市、美福藥局 6918 Corporate Drive. Suite B5、平安里旅行社: 9720 Townpark Dr. Suite 128。網購地址：www.asianchamber-hou.org/tabletennis，他歡迎民眾把握最後機會。

組委會表示，所有門票價格包括銷售稅和手續費。所有門票可進入亞商會VIP休息室。除決賽，半決賽外都是通票，可以進入所有場館。決賽和半決賽需對號入座。

感恩節週末套餐 一： 1/4 決賽，半決賽，決賽， 週六，週日，週一 （每日球票可以有不同人持有，當天只能是同一個人）： 套價220元。

感恩節週末套餐 二： 1/16 決賽，1/4 決賽，半決賽， 週五，週六，週日 （每日球票可以有不同人持有，當天只能是同一個人）: 套價205元。

決賽、半決賽：週日：11月28日半決賽票價92元、週一：11月29日決賽票價92元。

淘汰賽：週二：11月23日：票價30元、週三：11月24日：票價30元、週四：11月25日 1/32 決賽：票價 30元、週五：11月26日 1/16 決賽：票價 60元、週六：11月27日1/4 決賽：票價 $60.00。