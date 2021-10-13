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休士頓僑界升旗慶雙十 僑民熱情參與

【休士頓訊】
羅復文(左)偕劉志忠(右)向中華民國國旗致敬。 （僑教中心提供）
羅復文(左)偕劉志忠(右)向中華民國國旗致敬。 （僑教中心提供）

休士頓僑界慶祝中華民國110年雙十國慶升旗典禮10月10日上午在休士頓華僑文教服務中心前廣場舉行，慶籌會主任委員劉志忠、副主任委員劉美玲於現場迎賓，逾250位僑領及僑胞歡欣與會。僑務委員吳光宜、張世勳、陳美芬、劉秀美及僑務榮譽職人員、駐休士頓辦事處處長羅復文夫婦、副處長王韋龍夫婦、僑教中心主任陳奕芳、美南銀行董事長李承穗及亞洲化學公司董事長楊朝諄均出席盛會。

典禮由潮州會館本頭公廟醒獅團表演祥獅獻瑞揭幕，鑼鼓聲中獅群穿梭翻騰，表演精彩。隨即在北一女校友會儀隊、福爾摩沙青年文化志工協會(FASCA）、美南中國大專院校聯合校友會校旗隊引導下，休士頓榮光聯誼會護送青天白日滿地紅國旗進場進行升旗儀式。劉志忠致詞感謝全僑面對疫情彼此守護，雙十國慶升旗典禮已是海外僑胞愛鄉愛國的表徵，將會世代傳承。羅復文致詞表示，雖有疫情的影響，去年中華民國在全民共同努力下經濟成長率達百分之3.11，是世界第一；今年預估將達到5.88，成績亮麗。他強調，未來辦事處將努力向前衝，繼續為僑胞提供最便捷的服務。

升旗之後，羅復文代表僑務委員會委員長童振源頒發新屆僑務榮譽職人員聘書、推動台灣參與世界衛生組織有功團體及個人感謝狀、協助防治新冠肺炎疫情有功團體及個人感謝狀，同時也頒發感謝獎牌給採購鳳梨捐送國內弱勢團體的休士頓台灣商會等，另外也代表僑聯總會頒發海外優秀青年榮譽獎章證書及獎章給優秀僑青周浩恩；據了解，他也獲得海華文教基金會今年所辦「海外十大傑出青年」。升旗典禮最後在華人重機俱樂部鳴笛中結束。

本次典禮僑青參與熱烈，除了周浩恩之外，FASCA同學並領唱美國國歌，休士頓客家會的青年組也在現場設攤分發防身警報器，將服務社區的概念與國慶活動結合。劉志忠希望藉由本次典禮將新生代的力量帶進國慶活動，結合不同世代為國家慶生。

羅復文(右六)頒發新屆僑務榮譽職人員聘書。（僑教中心提供）
羅復文(右六)頒發新屆僑務榮譽職人員聘書。（僑教中心提供）
羅復文(右二)頒發感謝獎牌給休士頓台灣商會，會長張園立（右三）代表受贈，北美台灣...
羅復文(右二)頒發感謝獎牌給休士頓台灣商會，會長張園立（右三）代表受贈，北美台灣商會聯合總會名譽會長吳光宜（左二）、王敦正（左三）及楊朝諄（右一）在場見證。

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