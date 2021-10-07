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華裔高材生 棄高薪轉當「油管人」爆紅

記者謝雨珊／綜合報導
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

不管是蘋果工程師或是精算師，在美國都是許多人羨慕的職業，但處於事業上升期的高材生Ian Lee及Eric Chen，在疫情期間毅然放棄高薪職位，選擇轉行當全職「油管人」（Youtuber），在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道。

靠著分享「跳脫舒適圈」的精神，製作內容衝人氣，不到一年就在台灣衝出知名度，訂閱人數目前近40萬人，且部分影片的播放量逾百萬，成為當前在台灣小有名氣又受到多人喜愛的「油管人」。

於1989年及1990年出生、父母都來自台灣的高材生Ian與Eric，分別畢業於洛杉磯加大（UCLA)和柏克萊加大(UC Berkeley) 。Ian畢業後赴矽谷擔任蘋果包裝工程師，Eric也在矽谷一家保險公司擔任精算師。Ian當時年薪在25萬美元左右，Eric年薪也有十幾萬，兩人都處於事業上升期。不過他們卻在2020年辭職，放棄穩定又高薪的工作，選擇成為前途未卜的「油管人」。

Ian受訪時說，2019年因為出了一場差點奪命的車禍，險中逃生的他開始思考「難道就要這樣上班下班過一生嗎？」。他有一次在與陷入同樣想法的好友Eric深聊時，以兩人在工作閒暇，都熱愛拍攝影片及剪輯紀錄生活，根本就是志同道合，決定在Youtube平台上自創「嘟嘟人」頻道。兩人不久後更是下定決心辭去高薪工作，專心經營該頻道。

他表示，這個頻道主要是希望傳達出正向及跳脫舒適圈的理念，鼓勵大眾在日常生活中勇敢踏出一步，嘗試及體驗不同的事物及感受。

同大多數「油管人」一樣，Ian和Eric在初期也遇到極大挑戰。他們早期經營的頻道，花費50小時製作的視頻，只有300至400點擊率，可說是訂閱少、點擊率低，也意味著從Youtube賺到的錢基本為零。同時頻道不火的日子不是一兩天，而是持續近9個月。

提及他們成為全職「油管人」之後，現在又小有名氣，但收入其實完全不達以前的高薪標準。Eric表示，起初的半年至九個月左右幾乎都在吃老本，不過原本就已有心理準備，認為大概兩年都維持零收入狀態。

從沒想過會頻道會在短時間內爆紅的Eric說，「這是我們收入最低，但最快樂的一段時期」，坦言非常喜歡到處旅行，剛好也碰到志同道合的夥伴，「我們會全職做Youtuber，然後一直就這樣做下去，因為人生很短，賺錢真的是其次」。

兩人合作快兩年多，為了滿足每週至少出一則視頻的規定，幾乎天天在一起。兩人坦言，每則視頻的籌備時間大約在50小時左右，策劃與拍攝往往耗時較多，因為對視頻的品質要求較高，還會注意各項細節，就是討論標題，有時都會用掉一小時時間。

儘管目前一周只做一則視頻，但因為對內容的高要求，兩人也常會碰到瓶頸。為了解決這個問題，兩人已擴大團隊，讓更多人加入，一起將「跳脫舒適圈」、「有夢就追」的精神發揚光大。團隊目前已有五人，將來如果還能招到更多人，會考慮提高視頻更新頻率，從每個月四則提高至每個月五、六則。

兩人還透露，未來除了經營「嘟嘟人」頻道外，將透過不同的管道分享理念。打算接下來將在北加州灣區、洛杉磯、拉斯維加斯、東岸等地旅行，企劃接下來放在Youtube平台上的內容。一旦疫情好轉，兩人還將前往其他國家，以便創作出更好的內容。

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