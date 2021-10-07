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抖音挑戰「打老師耳光」 恐致學生犯罪

編譯組／綜合報導
律師警告，抖音10月任務是「搧老師耳光」，恐升級成為可能導致學生犯罪。(FOX26電視台畫面截圖)
律師警告，抖音10月任務是「搧老師耳光」，恐升級成為可能導致學生犯罪。(FOX26電視台畫面截圖)

社群媒體抖音（TikTok） 日前出現一項名為Devious licks挑戰風靡多州，對學校造成極大困擾。而10月的任務是「搧老師耳光」恐升級成為可能導致學生犯罪，自毀餘生的危險情況。

FOX 26電視台報導，該項挑戰，是讓學生盜取或破壞學校設施，如煙灰缸、時鐘、桌椅、馬桶等，學生將「戰利品」上傳到抖音，即可獲得網路點讚。不少個案驚動警方，涉事學生被捕，然煽動學生襲擊教職員，恐導致意想不到的後果。

休士頓擁有15年經驗的學校行政人員的James Sattiewhite說，學校正努力防止教職員工遭襲擊。

「這是個非常危險的挑戰，我們向家長發送信件，與學童交談，搜索他們社交媒體帳號，我們現在已進入可開除學生的情況，因這是襲擊」他說。

一些挑戰的發文，指定「在背後襲擊老師」，這些動作在某些情況下，被歸類為性侵犯。

刑事律師Charles Adams說，17歲或以上學生被視為成年人，即使他們在校外襲擊老師，可能面臨嚴重的毆打指控。

「這可能自動被歸類為三級重罪，面臨長達十年監禁、十年緩刑，或最高1萬元罰款。此外可能會在紀錄上留下永遠污點，未來很難不被公開。」

年紀較小的學生若造成嚴重傷害或面臨重大後果，則可能被視為成年人。

Adams說，「你將可能看到，孩子因襲擊老師被送進監獄」。他說「這是可怕的動作，我希望它不會流行於德州校園，否則將看到一些學生將自己處於一種毀掉他們餘生的境地。」

目前抖音已禁止這項挑戰，但並未阻止一些宛如病毒式散播的情況。

Sattiewhite鼓勵教師們報告學生不當行為，也建議家長與學生談論挑戰的後果。

抖音 社群媒體 德州

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