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縱火民主黨辦公室 男子歡喜被捕

【奧斯汀訊】
奧斯汀居民費爾克洛斯綻開燦爛的笑容讓警察拍照。(KXAN電視台截圖)
奧斯汀居民費爾克洛斯綻開燦爛的笑容讓警察拍照。(KXAN電視台截圖)

民主黨查維斯縣分會總部遭人投汽油彈焚燒，民眾提供線索後警方逮捕一名30歲男子，他驕傲地承認自己是縱火者，民主黨人認為他應該被提控恐襲罪名。

警方公布的視頻中顯示，9月29日(周三)凌晨2時6分，一名頭上綁著國旗圖案頭巾的男子，先用大石頭把辦公室玻璃門砸破一個洞，然後把一個汽油彈丟進辦公室裡，警鈴被觸發後，街對面那間酒吧的員工用滅火器從洞口把火撲滅，沒有造成重大損害。警方公布一段錄影後得到許多民眾提供線索，有人指出可能是社交媒體上看到的某位不滿份子。

FBI介入調查，警方隨即在10月1日(周五)逮捕30歲奧斯汀居民費爾克洛斯(Ryan Faircloth) ，在警方公布的大頭照中，他綻開燦爛的笑容讓警察給他拍照。在審訊過程中，他直言無諱的表示民主黨掌政的州、市，和偏向民主黨的聯邦法官，把國家搞成今天這樣的殘破不堪，他必須盡一己之力打擊德州的民主黨，以免德州也淪陷。他承認用葡萄酒瓶、汽油和一隻襪子製成了那枚汽油彈。

前總統小布希在911事件20周年紀念儀式上指出，川普所激起的極右偏激主義，與造成911恐襲的國外恐怖主義，如今是同一個等級的國安威脅，這件縱火案讓小布希的預言成真。奧斯汀消防局表示，在官方報告中已指明這是出於政治動機。嫌犯已被控縱火(arson)和持有禁用武器(possession of a prohibited weapon) 兩項重罪名，法官把保釋金訂為4萬元，但民主黨官員認為他應該被加控恐襲罪名(terror attack)和仇恨犯罪(hate crime)，而且不准交保。

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