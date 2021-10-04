休士頓警學華文、訪中國城 與駐休士頓經文處趣味互動

駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排左四）與來訪的警校學生，在中國城進行有趣的言語互動。（記者封昌明／攝影）

為推廣海外華語教育並拓展與德州休士頓 市政府警政關係，及加強保障台灣留美學生及觀光客人身安全，中華民國教育部 自2018年與休士頓警察 局首次簽署「瞭解備忘錄」，進行為期三年的教育合作計畫，開設警用華語文化課程，提供大休士頓地區在職員警學習華語機會。

2021年7月29日教育部透過視訊與休士頓警察局舉行線上簽約儀式，教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀與休士頓警察局局長費納(Troy Finner)均出席，在駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長見證下，完成續簽三年期合約。

國際及兩岸教育司司長李彥儀表示，感謝休士頓警察局局長Troy Finner對本案的支持，此課程不僅成功在美推廣我國華語教育，值台美雙方大力推動「台美教育倡議」之際，更進一步拓展美國官方與我國教育合作關係。

休士頓警察局警用華語班自2018年正式啟動，課程經德州執法委員會(Texas Commission on Law Enforcement)認可，參加課程之員警可取得專業進修時數。課程為期一年，分上、下兩期，訓練課程結束時，會評選學習華語進步最顯著學員一至三名，提供赴台進修進階華語獎學金。

警用華語班一推出便引起休士頓主流媒體重視及廣泛報導，成功吸引當地政府單位對台灣的關注及支持，迄今有逾30名休士頓警察局警官修習，2019年10月由休士頓警察學院 (Houston Police Academy) 校長Kristine Anthony-Miller率三名警用華語班績優學員赴台研習一週，期間除由銘傳大學安排華語密集課程外，另於課餘拜會教育部、台北市政府警察局、參訪法務部及中央警察大學、以及進行文化參訪等，加深台美情誼。

2020年因受美國爆發嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，各級學校因應地方政府防疫措施取消實體課程，警用華語課程亦暫停開課。今年8月恢復開課，由丁冰玉老師任教，修課報名踴躍。

9月29日辦理「警用華語」校外教學，學員在老師及警察學院專員Paul Augustine帶領下，赴中國城敦煌廣場參訪，除超市、烘培坊及飲品店外，亦在中式餐廳學習用中文點餐。駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長偕教育組楊淑雅組長到場，鼓勵學員實際運用課堂上所習得的字彙與句型，僑界友人亦志願前來擔任會話練習之助教，氣氛熱烈，學員們均表示獲益非淺。