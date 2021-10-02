休士頓台大校友會 歌舞慶雙十

活動現場貴賓合照。前排左到右：國慶主委劉志忠、僑教中心主任陳奕芳、僑務委員劉秀美、國慶副主委劉美玲；後排左到右：僑教中心副主任黃依莉、前會長羅茜莉、會長辜千慈，前會長吳而立。（台大校友會提供）

休士頓 台大校友會於民國110年9月25日（周六）下午3時，舉辦「雙十中秋賞月」活動，和雙十國慶慶祝系列活動連動，帶來慶中秋滿滿的儀式感，並緩解思鄉之情。

朱喜善打竹板表演外省人唱台灣歌，台上台下逗趣互動。（台大校友會提供）

會長辜千慈表示，順應疫情 ，線上活動成為校友會主要運作方式，但許多校友都很懷念更有人情溫度的現場活動，於是今年中秋節校友會團隊總動員，在疫情和團圓中求得新解法，以為更多校友會之友送上中秋節的祝福。校友會首次結合限制人數的實體演出，搭配線上同步直播，讓民眾能不受限於地域和疫情，闔家觀賞同樂。活動當天僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、110年休士頓雙十國慶籌備會主委劉志忠、副主委劉美玲、僑務委員劉秀美等多位貴賓到場支持，參與盛會。

現場來賓和工作團隊大合照。（台大校友會提供）

副會長丁偉倫、李昱勳在東風樂團伴奏下演唱 「沙漠駱駝」，熱力四射。（台大校友會提供）

當天活動節目設計多元，以僑胞和台灣 留學生精彩的歌舞節目為主軸，結合影片分享和抽獎互動，全程由新生代理事洪紹喜、林玥妘共同主持，歡樂串場。開場由校友王叔篷、王司文和搭檔黃思博透過鋼琴和長笛三重奏吟唱出充滿鄉土情懷的台灣民謠望春風組曲，隨後D&L舞蹈教室帶來活潑歡快的拉丁團體捷舞和唯美浪漫的雙人拉丁倫巴。節目中穿插「慶中秋、有你真好」影片，分享在疫情期間陪伴校友身旁的毛孩點滴，溫馨甜蜜。今年在經文處、僑領和美南銀行、金城銀行、西南印刷、彭氏中醫、D&L Dance等廠商贊助下，獎項豐富，互動和抽獎環節更是讓與會民眾歡喜加值。

校友會義工發放精緻節慶餐盒，內含六件圓滿點心、寄寓六六大順。（台大校友會提供）

跨世代演出是本活動的一大亮點，校友蘇伯斌親子同台岀演曲目：帶我去月球，渾厚的嗓音搭上女兒Mimi長笛悠揚的間奏和Jean老師的雙人吉他彈唱，令人陶醉。來自Kinkaid學校高中部舞蹈社的校友第二代Elise和搭檔Alice、Stella帶來充滿友誼和愛情感悟的現代舞作品：時空之旅。資深學長朱喜善校友更是帶來節目：外省人唱台灣歌，和現場觀眾以打竹板形式說唱互動，重現過去在台大新體育館校友重聚時的表演精華，難能可貴。

長笛鋼琴演奏望春風組曲揭開表演序幕。左至右：王叔蓬、王司文、黃思博。（台大校友會提供）

顧問蘇伯斌和女兒Mimi親子同台表演美式經典曲目「帶我去月球」。（台大校友會提供）

壓軸項目是校友會團隊和東風樂團合作呈現各年代金曲，充滿熱血、青春和回憶。由副會長丁偉倫、李昱勳主打熱情追夢的「沙漠駱駝」，新生代校友莊珮筠、吳怡萱清新演唱「不是因為天氣晴朗才愛你」，王海蒂深情獻唱 「恰似你的溫柔」，理事洪紹喜、趙子睿瀟灑高歌「帥到分手」，最後由專業的東風樂團帶來一首首膾炙人口的好歌、令人回味再三。如果錯過這場音樂饗宴，校友會貼心提供活動直播回放，可經由此連結回顧精彩活動(https://youtu.be/kltxZdOt_xI)。