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10大最佳食物 有助病後、術後復元

編譯組／綜合報導
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

無論是病後或手術後的康復，食物與飲品都可能幫助或阻礙復元。許多食物包括蔬果、健康脂肪、蛋白質來源，已被證明可減少發炎、改善免疫功能、促進癒合，並提供復元所需要的能量。

以下是十種可幫助身體恢復的療癒食物：

1.綠葉蔬菜

羽衣甘藍、菠菜、芝麻葉、芥菜、瑞士甜菜等綠葉蔬菜，都富含減少發炎、增強免疫功能與促進康口癒合的營養成分，是促進復元的理想選擇。綠葉蔬菜有助於免疫功能與整體健康。也富含多酚抗氧化劑，具有強大抗癌與免疫支持。維他命C對傷口癒合相當重要，在手術恢復期可多吃綠葉蔬菜。

2.雞蛋

蛋不僅是高吸收性蛋白質的絕佳來源，每顆大雞蛋提供6克蛋白質，也提供支持免疫健康與傷口癒合的營養素。全蛋含有維他命A與維他命B12，都能支持免疫作用。

3.鮭魚

鮭魚富含蛋白質、維他命B、硒、鐵、鋅與omega-3脂肪。研究也表明，omega-3脂肪可促進傷口癒合、增強免疫反應並減少發炎。僅3盎司(85克)野生鮭魚就能滿足日常70%的硒需求，硒是一種調節發炎與免疫反應的礦物質。儘管吃鮭魚是安全的，但在手術前後服用魚油補充劑之前，應先諮詢醫師。近來研究指出，魚油補充劑不會增加出血風險，但部分外科醫師建議不要食用。

4.莓果

莓果富含營養與植物化合物，有助身體恢復。莓果提供充足維他命C，透過刺激膠原蛋白產生而促進傷口癒合。除了提供抗發炎、抗病毒與免疫支持作用外，還含有花青素等抗氧化劑。

5.堅果與種子

堅果與種子如杏仁、核桃、葵花子、亞麻子等，是在身體復元過程中，可提供身體補充能量的最佳選擇。還具有維他命E在體內作為抗氧化劑，防止細胞受損，也有助免疫健康，可改善保護性免疫細胞功能，例如自然殺傷細胞(NK細胞)，有助於對抗感染與疾病。

6.家禽

家禽包括雞肉與火雞，含有谷氨酰胺(glutamine)和精氨酸(arginine)兩種胺基酸，有助於恢復及癒合。在生病與受傷等壓力時期，谷氨酰胺可提供細胞保護；精氨酸有助膠原蛋白產生與傷口癒合。精氨酸會在壓力、受傷與生病期間迅速耗盡，因此充分補充攝取這種氨基酸，變得更加重要。

7.內臟

內臟擁有許多支持免疫的營養素，包括維他命A、鐵、鋅、維他命B群與銅。維他命A對免疫細胞反應十分重要，有助於抑制發炎細胞、皮膚健康與傷口癒合。內臟也是絕佳蛋白質來源，是手術與病後所需。

8.十字花科蔬菜

包括白花菜、綠花椰菜、苞子甘藍、羽衣甘藍等，富含多種維他命、礦物質與抗氧化劑，有助復元。此外，這些蔬菜也含有身體在復元期間所需營養素，例如維他命C與B群。

9.貝殼類

例如牡蠣、貽貝和蛤蜊，富含營養，尤其是鋅，可促進恢復。鋅對免疫功能十分重要，這種礦物質也有助加速恢復與促進傷口癒合。僅6個中等大小的牡蠣，即可提供超過300%每日的鋅攝取量。

10.地瓜

健康的高碳水化合物食物，例如地瓜，對恢復很重要。碳水化合物不僅提供細胞癒合所需能量，也有助產生新陳代謝重要用作的酶(enzymes)，有助傷口修復。地瓜是營養豐富的碳水化合物來源，富含抗炎植物化合物、維他命與礦物質，包括維他命C、類胡蘿蔔素及錳，可優化免疫反應並協助身體恢復。

除了營養豐富的健康飲食外，充分休息、補充水分、避免吸菸與飲酒等生活方式改變，都有助於加強免疫系統與傷口癒合。

蔬菜 雞蛋 核桃

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