世界乒乓球錦標賽 休士頓11/3開戰

2021年世界乒乓球錦標賽總決賽將在休士頓舉行。（亞裔商會提供）

2021年世界乒乓球錦標賽總決賽將於11月3日至29日在休士頓 喬治布朗會議中心（George R.Brown Convention Center）舉行。擔任這次世界級賽事理事會理事的亞裔 商會會長喻斌表示，這是一場世界級的大賽，將有眾多高手雲集，相互競爭，精彩可期，亞裔商會將全力參與協辦，他歡迎全僑踴躍參與此一難得的盛會。

根據亞商會網站表示，各界將在喬治布朗會議中心，見證世界乒乓球錦標賽總決賽，參加一些標誌性的和重大的乒乓球賽事。一份耕耘一分收穫，這是一場改變球員人生、決定球員職業生涯的一場大賽！在這場世界級的總決賽上，每一刻都意味著更多、創造一種重要性和不可預測性，增強球員和球迷的體驗。

世界乒乓球錦標賽總決賽是體育史上最負盛名的賽事之一，它的轉播將吸引世界各地數百萬觀眾，但沒有什麼能比親身體驗其獨特、無與倫比的氛圍更令人興奮。現場觀看最激動人心，也是最難忘的時刻。

亞裔商會的網站推出VIP 套裝門票（VIP Package)價格$500，已預售完。成為 VIP 會員，享受終極世界乒乓球錦標賽總決賽的經驗，在北美歷史上最大的世界乒乓球賽事中享受一生一次的體驗。

周末通行證（WEEKEND PASS）價格： $210 。組委會已經重新設想世界乒乓球錦標賽決賽可以通達各處的優質通行證（All you can access)和VIP套裝，它們非常適合與乒乓球愛好者、客戶、家人和朋友互動。

在休士頓參加 2021 年世界乒乓球錦標賽總決賽，時尚 度過感恩節，購買周末通行證，可觀看11 月 26日至11月29 日所有的比賽項目，並能現場觀看11月29日(周一)的2021 年世界乒乓球錦標賽冠軍爭奪戰！周末通行證還包括在主賽場選擇半決賽和決賽的席位。

每日全通門票（DAILY ALL-ACCESS TICKETS ）(MULTIPLE SESSIONS)每日全通門票，每天提供每一場比賽的門票。對於無法想錯過任何一個瞬間的乒乓球愛好者來說，每日全通門票是保證 2021 年世乒賽總決賽每場比賽都有席位的完美選擇。

初賽每日全通門票，持「每日全通門票」的來賓，可於世界乒乓球錦標賽總決賽預賽（第 1-5天）期間，在大賽主賽場和B3 廳享用普通座位。

凡在大賽主賽場購買座位的嘉賓，均可出席2021 年世乒賽總決賽、半決賽和決賽。

主辦單位表示，觀賽門票有多項選擇，有意者可上購票網站：https://2021wttc.com/tickets/ets/。