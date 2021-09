賴清陽新書談地產 黎志一大力推薦

隨同市長市議員為亞裔資源中心開幕儀式演講及剪綵

賴清陽律師與他的團隊從今年初至今,在旅館市場景氣低迷,新冠疫情尚未明朗之際,大手筆出手購四家旅館,兩家在斯坦福市,另兩家則在奧斯汀地區,賴清陽在旅館過戶底定後,隨即前往拜會奧斯汀市水域管理及土地開發局前局長黎志一,說明出書的緣由,獲得黎女士的大力推薦。

黎志一強烈推薦賴清陽律師等的新著「美國旅館及德州 地產的商機與法律」。她表示,這本書深出簡入,尤其對房地產 法律有重要的提醒。 一般房地產投資 最困難的是如何決定。這本書告訴大家選擇房地產的六大要素並用各樣指標數據解說。

賴清陽在COVID19疫情中,買下四家品牌酒店,他對危機的解說更是發人深省。這本書的特點是不僅分享多年地產投資的經驗智慧,更是包括專業性的知識。談到加盟連鎖企業的訣竅,如何做買賣談判,及商業地產估價還有過戶美國房產的八大要素等等,實在是非常有實用性的投資寶典。

成功,沒有捷徑,但這本書提供許多重要的資訊,告訴大家如何把握契機,如何少走彎路,如何行動而不莽動,無異提供了投資房地產的「捷徑」。黎志一推薦大家一定要讀,然後到大奧斯汀地區實踐低入高出,蠃個滿堂彩。

黎志一1978年由台灣台大畢業來美留學,奧斯汀德大土木工程環保研究所碩士畢業後,任職顧問公司。 1982年加入州政府由空污工程師開始服務公眾,逐漸進入管理階層。歷任德州環保署空氣污染管理處處長。1999年,經激烈甄選為德州職業工程師管理署署長,成為德州州政府第一位華裔首長,並為職業工程師管理署第一位女性署長。 2005年由州政府提前退休,管理家庭房地產投資半年後,被奧斯汀市長延聘為公共設施局副局長,六個月後升任為水域管理及土地開發局局長,手下員工近千人。

黎志一40多年來一直參與各不同組織為社區盡力,她説年輕人要有夢想有計畫。可以在參與社區活動中發揚自身優點,了解社會需要,學習領導能力。她奉行的座右銘是「正面思考」及「leave the place better than when you found it」。