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賴清陽新書談地產 黎志一大力推薦

記者封昌明／休士頓報導
隨同市長市議員為亞裔資源中心開幕儀式演講及剪綵
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賴清陽律師與他的團隊從今年初至今，在旅館市場景氣低迷，新冠疫情尚未明朗之際，大手筆出手購四家旅館，兩家在斯坦福市，另兩家則在奧斯汀地區，賴清陽在旅館過戶底定後，隨即前往拜會奧斯汀市水域管理及土地開發局前局長黎志一，說明出書的緣由，獲得黎女士的大力推薦。

黎志一強烈推薦賴清陽律師等的新著「美國旅館及德州地產的商機與法律」。她表示，這本書深出簡入，尤其對房地產法律有重要的提醒。 一般房地產投資最困難的是如何決定。這本書告訴大家選擇房地產的六大要素並用各樣指標數據解說。

賴清陽在COVID19疫情中，買下四家品牌酒店，他對危機的解說更是發人深省。這本書的特點是不僅分享多年地產投資的經驗智慧，更是包括專業性的知識。談到加盟連鎖企業的訣竅，如何做買賣談判，及商業地產估價還有過戶美國房產的八大要素等等，實在是非常有實用性的投資寶典。

成功，沒有捷徑，但這本書提供許多重要的資訊，告訴大家如何把握契機，如何少走彎路，如何行動而不莽動，無異提供了投資房地產的「捷徑」。黎志一推薦大家一定要讀，然後到大奧斯汀地區實踐低入高出，蠃個滿堂彩。

黎志一1978年由台灣台大畢業來美留學，奧斯汀德大土木工程環保研究所碩士畢業後，任職顧問公司。 1982年加入州政府由空污工程師開始服務公眾，逐漸進入管理階層。歷任德州環保署空氣污染管理處處長。1999年，經激烈甄選為德州職業工程師管理署署長，成為德州州政府第一位華裔首長，並為職業工程師管理署第一位女性署長。 2005年由州政府提前退休，管理家庭房地產投資半年後，被奧斯汀市長延聘為公共設施局副局長，六個月後升任為水域管理及土地開發局局長，手下員工近千人。

黎志一40多年來一直參與各不同組織為社區盡力，她説年輕人要有夢想有計畫。可以在參與社區活動中發揚自身優點，了解社會需要，學習領導能力。她奉行的座右銘是「正面思考」及「leave the place better than when you found it」。

黎志一（右三）獲德奧斯汀大學社區傳承獎後與校長副校長及亞裔朋友合影。（黎志一提供...
黎志一（右三）獲德奧斯汀大學社區傳承獎後與校長副校長及亞裔朋友合影。（黎志一提供）
黎志一（前排左）代表市長參加國際可持續性城市峰會領獎。（黎志一提供）
黎志一（前排左）代表市長參加國際可持續性城市峰會領獎。（黎志一提供）
黎志一（左一）與奧斯汀警察局長及同僚合影。（黎志一提供）
黎志一（左一）與奧斯汀警察局長及同僚合影。（黎志一提供）
黎志一（右）登上奧斯汀社區雜誌的封面人物。（黎志一提供）
黎志一（右）登上奧斯汀社區雜誌的封面人物。（黎志一提供）
參與Circuit of America 歡迎會。（黎志一提供）
參與Circuit of America 歡迎會。（黎志一提供）
黎志一推薦「美國旅館及德州地產的商機與法律」一書。（黎志一提供）
黎志一推薦「美國旅館及德州地產的商機與法律」一書。（黎志一提供）
黎志一強烈推薦賴清陽律師等的新著「美國旅館及德州地產的商機與法律」。( 賴清陽提...
黎志一強烈推薦賴清陽律師等的新著「美國旅館及德州地產的商機與法律」。( 賴清陽提供)
黎志一在國際持續性發展峯會發表演講。（黎志一提供）
黎志一在國際持續性發展峯會發表演講。（黎志一提供）
黎志一（右）與市長夫婦節日慶祝後合影。（黎志一提供）
黎志一（右）與市長夫婦節日慶祝後合影。（黎志一提供）
經黎志一的努力，奧斯汀市天然泉水游泳池獲聯邦野生動物保護局十年許可證。（黎志一提...
經黎志一的努力，奧斯汀市天然泉水游泳池獲聯邦野生動物保護局十年許可證。（黎志一提供）

投資 房地產 德州

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