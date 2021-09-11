賴清陽新書談地產 黎志一大力推薦

隨同市長市議員為亞裔資源中心開幕儀式演講及剪綵

賴清陽律師與他的團隊從今年初至今，在旅館市場景氣低迷，新冠疫情尚未明朗之際，大手筆出手購四家旅館，兩家在斯坦福市，另兩家則在奧斯汀地區，賴清陽在旅館過戶底定後，隨即前往拜會奧斯汀市水域管理及土地開發局前局長黎志一，說明出書的緣由，獲得黎女士的大力推薦。

黎志一強烈推薦賴清陽律師等的新著「美國旅館及德州 地產的商機與法律」。她表示，這本書深出簡入，尤其對房地產 法律有重要的提醒。 一般房地產投資 最困難的是如何決定。這本書告訴大家選擇房地產的六大要素並用各樣指標數據解說。

賴清陽在COVID19疫情中，買下四家品牌酒店，他對危機的解說更是發人深省。這本書的特點是不僅分享多年地產投資的經驗智慧，更是包括專業性的知識。談到加盟連鎖企業的訣竅，如何做買賣談判，及商業地產估價還有過戶美國房產的八大要素等等，實在是非常有實用性的投資寶典。

成功，沒有捷徑，但這本書提供許多重要的資訊，告訴大家如何把握契機，如何少走彎路，如何行動而不莽動，無異提供了投資房地產的「捷徑」。黎志一推薦大家一定要讀，然後到大奧斯汀地區實踐低入高出，蠃個滿堂彩。

黎志一1978年由台灣台大畢業來美留學，奧斯汀德大土木工程環保研究所碩士畢業後，任職顧問公司。 1982年加入州政府由空污工程師開始服務公眾，逐漸進入管理階層。歷任德州環保署空氣污染管理處處長。1999年，經激烈甄選為德州職業工程師管理署署長，成為德州州政府第一位華裔首長，並為職業工程師管理署第一位女性署長。 2005年由州政府提前退休，管理家庭房地產投資半年後，被奧斯汀市長延聘為公共設施局副局長，六個月後升任為水域管理及土地開發局局長，手下員工近千人。

黎志一40多年來一直參與各不同組織為社區盡力，她説年輕人要有夢想有計畫。可以在參與社區活動中發揚自身優點，了解社會需要，學習領導能力。她奉行的座右銘是「正面思考」及「leave the place better than when you found it」。