生計日月兔禮盒 傳達濃濃中秋味

生計限量版日月兔精裝禮盒 - The Omakase of Taiwanese Pastry。

西元1950年(民國39年)，為了生計籌立了生計，高奶奶說：這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計！靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓生計一直維持生計到今天，那時候中秋賞月很愜意，很悠哉，吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香，家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭，高奶奶說：就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮。

生計食品在台灣 經營半個多世紀，1981年由第二代來美發展傳承，月亮仍然高掛，家依舊團圓，生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶，美國 地域遼闊，華人 散居各地，為生活拼搏，每逢佳節倍思親，生計也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類月餅，服務全美華人，以表達我們最真誠的心意與思念。

生計今年推出了精美的限量版日月兔精裝禮盒，新穎的禮盒設計時尚大方，裡面是八顆生計最引以為傲的經典台式糕點，七十多年前, 生計重金禮聘了慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，無論在色、香、味，全方面均力求完美，製作一絲不茍，日月兔精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家標準，堪稱The Omakase of Taiwanese Pastry。中秋期間凡購買限量版日月兔禮盒，就有機會抽中金獎禮卷，贏得一份總值$250的生計中秋福袋。詳情請上生計官網查詢。

生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選，從7月9日至10月10日中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動，詳情歡迎上生計官網www.shengkee.com或來電總公司查詢1(415) 468-3800。