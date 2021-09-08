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家長親述可怕情況：孩子染疫 神智不清 答非所問

記者邵敏／綜合報導
家長親述孩子感染新冠後十分可怕，神智不清，答非所問。（unsplash.com）
家長親述孩子感染新冠後十分可怕，神智不清，答非所問。（unsplash.com）

根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）和兒童醫院協會（Children's Hospital Assn）最近的一份報告，所有感染新冠的兒童病例中導致死亡的不超過0.03%，只有不到1%感染兒童需要住院治療。儘管如此，一些經歷過新冠病毒的家長警告說，人們還是應該要重視孩子的感染問題。

專家敦促父母，如果發現孩子有新冠疾病症狀，如發燒、發冷、呼吸困難、疲勞、身體疼痛、頭痛、味覺嗅覺喪失、喉嚨痛、流鼻涕、噁心或腹瀉，就應該馬上讓孩子接受病毒檢測洛杉磯兒童醫院傳染病科主任Michael Neely說，雖然大多數感染新冠的兒童不需要住院，但孩子可能將病毒傳播給成年人，導致他們病重住院，檢測可以確保孩子及時得到治療，並隔離以保護他人。

加州一位家長Sari Sherwood 說，儘管採取各種預防措施，但全家還是在去年12月感染新冠病毒，包括她十歲和12歲的兒子。

Sherwood說，12歲的大兒子在感染後變得神智不清，十分可怕，經常答非所問，「我問他餓了嗎，想要喝一些湯嗎？他回答說消防車。」十歲的小兒子感染後的症狀是發燒，雖很快痊癒，但是他似乎受到很大的心理創傷，「小兒子變得非常害怕生病，怕自己的父母生病，這是孩子們的創傷後障礙，這個話題很少被人談及。」

另一位民眾Naomi Wilson，已完全接種新冠疫苗，但之後她的新冠病毒檢測卻呈陽性，這是一個典型的突破性感染案例。

Wilson的兒子Micah只有16個月大，起初孩子似乎沒有受到影響。可沒過幾天，孩子半夜經常尖叫，每個小時都會醒來痛苦哭泣。 Wilson趕緊帶孩子去緊急護理中心（Urgent Care），醫師檢查後發現Micah的耳朵已被感染，喉嚨嚴重腫脹，並確定孩子已經感染新冠病毒。醫師當時給Micah開了一種抗生素，並告訴家長，如果孩子沒有好轉，就要把他送到醫院治療。所幸Micah最終沒有住院，但Wilson表示，「孩子感染新冠病毒後的過程太可怕了。」

醫師警告，健康的兒童仍可能因感染新冠成為重症患者。洛杉磯兒童醫院傳染病科主任Michael Neely說，去年夏天，很多因感染病毒住院的孩子，大多存在潛在健康問題，但現在住院的孩子都很健康，沒有基礎疾病。截至8月10日，兒童醫院最年輕的患者只有兩周大，嬰兒需要吸氧治療，其他患者都是十幾歲，他們都沒有接種疫苗，因為年齡在12歲以下，沒有資格接種。

檢測 洛杉磯 疫苗

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