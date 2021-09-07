休士頓現Mu病毒 醫界正關注

休士頓衛理公會醫師密切注意Mu變種病毒在德州散布情況。（Houston Methodist網頁）

KHOU 11電視台報導，休士頓 衛生專家表示，他們正密切關注已在休士頓現蹤的新冠肺炎Mu變種病毒 。

休士頓衛理公會（Houston Methodist）醫師說，休士頓目前已有40多人感染Mu變種病毒，但他們認為，目前最該擔心的仍是Delta變種病毒。數據顯示，這個具有高度傳染力的變種，占休士頓新冠肺炎病例的99%。

上周末，世界衛生組織發佈關於Mu變種病毒警告，該變種病毒已在哥倫比亞和中美洲發生大規模傳染。

「自5月來，休士頓疫情一直處於低水平」休士頓衛理公會醫師Wesley Long說。該公會在整個衛理公會系統進行陽性檢測的基因定序分析指出，過去幾個月出現40多起Mu變種病毒病例。但Delta變種病毒依舊占病例的主導地位。

他說，「僅因為實驗室培養出看起來令人擔憂的東西，並不意味著涉及到人時，會更令人擔憂。」

雖然衛生專家關注著Mu病毒，但貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）醫師Peter Hotez說，目前首要任務是處理Delta病毒。

「我認為要擊敗該病毒的關鍵是疫苗 」他說，「問題是門檻真的很高，我們正考慮需要替90%的美國人接種疫苗，可能需三劑的mRNA疫苗才能實現此一目標。」

目前休士頓所在的哈里斯縣（Harris County）有約六成符合條件者，已施打前兩劑。