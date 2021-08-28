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羅復文訪台商楊凱智 讚保險專業

記者封昌明／休士頓報導
楊凱智(左)歡迎羅復文來訪。（記者封昌明／攝影）
楊凱智(左)歡迎羅復文來訪。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文，8月26日專程前往糖城地區拜訪台商企業州農保險專業經紀人楊凱智（Steve Yang），並詳細詢問各種與民眾相關的保險事務，楊凱智均以專業角度分析，並給予滿意的答案，羅復文推崇楊凱智是一位專業、負責又具效率的保險專業經理人。

羅復文說，在美國不論行車或居家都和保險離不開關係，楊凱智在美國的主流社會奮鬥有成，還提供華人朋友各項服務，被他服務過的華人朋友都有口皆碑，他也歡迎楊凱智日後有機會一定要為經文處同仁講解各項保險應注意事項，讓大家在美國行的安全，住的安全。

楊凱智表示，他1980年10歲時，從台灣來到休士頓，1990年畢業於德州大學。於1998年開始他的保險生涯，並 2013年與妻子 Vicki 在Sugar Land地區開設State Farm保險代理。

他們服務德州各地，包括艾爾帕索、米德蘭、達拉斯、奧斯汀和聖安東尼奧。 State Farm是美國財富50強公司，是美國個人汽車和家庭保險的第一品牌，在全美擁有近2萬個地點。雖然它以保險著稱，但楊凱智也幫助他的客戶進行住房抵押貸款融資和退休計畫。

2020年對全世界來說都是艱難的一年。然而，事實證明這是楊凱智最好的年份之一，他贏得State Farm令人夢寐以求的主席圈機構獎。這是對照顧State Farm客戶需求和滿足公司期望的認可。它被全國前5%的State Farm代理商接收。楊凱智尋求再次實現這一地位且再次獲獎，他感到很幸運能夠贏得所有客戶的信任。

保險 美國 德州

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