官方警告：疫後旅遊重啟 假網頁陷阱多 勿信免費度假

疫後重啟，旅遊詐騙個案增加許多。(Unsplash網頁)

德州 KXAN報導，新冠肺炎疫情後重啟經濟，不少人紛紛規畫旅遊，然許多人卻因此碰上詐騙 ，付錢之後才發現整個行程根本不存在的個案增加。

德州商業改善局（Better Business Bureau）根據詐騙追蹤（BBB Scam Tracker）相關單位提交的報告，其中一起向BBB詐騙追蹤投訴的案例指出，他們替好朋友舉辦周末單身派對，找到有關越野騎行的網站，通過電子郵件向網站發送訊息，預定並確認取貨地點、人數和時間等。

整個旅行計畫還包括騎馬和高空吊索滑行。投訴稱，他們反覆確認後，便再無法與對方取得聯繫，也沒有收到該公司確認消息。受害人說，「拿了我們的錢，不理我，1806元就這樣不見了。」

BBB近期報導與詐騙相關事件最多的前五名，包括度假租賃，承諾低廉的費用和一流設施；聲稱「免費度假」，但其中可能有隱藏費用；強調「免費Wi-Fi連接」，但有可能竊取用戶信用卡 訊息的陷阱；第四是虛假的第三方預定網站，最後可能是轉售限時度假。

德州商業改善局通訊副總裁Massey稱，民眾要確保與信譽良好的網站打交道，查詢它們的客戶評論，與投訴歷史。此外，最好查詢多個網站，比較價格，在可能的情況下聯繫業主。若對方只通過電子郵件打交道，「這可能是不合法的危險訊號。」

德州檢察長辦公室追蹤詐欺案的聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）提醒，其他危險信號還包括，在付款前無法以書面形式獲得有關取消和退款政策詳細資訊，以及要求電匯或使用禮卡等。

聯邦機構還在網上解釋，遊客不要理會那些聲稱提供假期優惠的來電話、簡訊或電子郵件，不要打開未經直接驗證的連結。

FTC和檢察長辦公室建議旅客使用信用卡，能獲得比現金更多的保護，可對未經授權的收費提出異議。親自確認預定，確保預定的是酒店或出租物業。直接聯繫酒店、出租屋或航空公司諮詢。

有疑慮可向德州檢察長辦公室，或使用FTC、BBB Scam Tracker報告。