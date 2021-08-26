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何時打第三針最理想？專家：12月初

記者謝雨珊／綜合報導
拜登政府將宣佈，完全接種疫苗8個月後，大家需追打第三針。（本報檔案照）
拜登政府將宣佈，完全接種疫苗8個月後，大家需追打第三針。（本報檔案照）

當前Delta變種病毒席捲全美，突破感染病例暴增，部分華人也不幸中招。突破感染例變多似帶給政府官員警示，紐約時報近期披露，拜登政府將宣佈，完全接種疫苗8個月後，需追打第三針。然而到底該隔多久才適合再補打一針？打第三針是否有其他特別的副作用？

目前坊間傳出的突破感染案例越來越多。

有華人表示，四歲女兒在暑期前往學校上課，熟悉英語為學前班做準備。在暑期班的最後一周，孩子出現低燒、流鼻涕症狀，隨後做唾液與抗體檢測，檢驗到新冠病毒。幸運的是，孩子的症狀保持輕症，約一周開始好轉。

負責照顧孩子的父母，雖都打過兩針的輝瑞疫苗，且檢查到有抗體，但仍然被女兒傳染。不幸中的萬幸是，父母的症狀沒有同時出現，兩人罹病相差四、五天，讓家中始終有人能為其他病患提供照顧。因為打過疫苗，這對華人夫妻的的新冠肺炎沒有發展成重症。

他們說，如果以後有第三針，他們肯定會前往注射；並在打完加強針以後，仍會保持戴口罩的習慣，「因為病毒還在進化，感染一次不代表以後不被感染」。

另一位家住西雅圖的華裔張女士，近日在某社交平台分享染疫經歷。張女士打了兩針輝瑞疫苗後，仍感染新冠肺炎。提及與丈夫和兩個孩子去外州自駕旅行約一個月，在回來前的最後一天出現類似熱傷風的症狀，包括鼻塞，喉嚨痛。第二天去檢測，發現她和丈夫不幸「中招」。

張女士的兩個女兒，一個16歲已經接種過疫苗，沒有確診，十歲的小女兒沒有打疫苗，則也確診新冠。還好張女士一家症狀較輕，經歷了發熱、咳嗽、失去味覺、嗅覺的過程，經過兩周後痊愈。張女士說，雖然打了疫苗仍感染新冠，但她認為疫苗有用，打了疫苗即使染疫，症狀也比較輕，較容易恢復。

流行病學醫生黃重德表示，政府似乎是根據過往打流感疫苗的經驗，判斷出何時應該補打一針。依照過往經驗，流感疫苗對於一般人的抗體保護力大約持續八個月。長者的抗體保護力大概維持半年左右。目前全美多地已開放讓免疫力不佳的民眾補打第三針。按照目前施打加強針的經驗來看，第三針的副作用與第二針副作用差不多，沒有什麼其他特別的副作用出現。

Delta變種病毒席捲全國，突破感染者人數持續增加，不少民眾都在擔心體內抗體是否足夠對抗病毒。黃重德表示，採用mRNA技術的疫苗，抗體維持度應會比過往的流感疫苗還持久，估計可能超過8個月。黃重德說，政府如果開放民眾打加強針，要想讓身體在病毒季節（12月底至1月底）來臨時，達到最高的保護力，建議最好在12月初打第三針較為理想。因為身體通常需要兩周，才有望讓抗體達到最高值。

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