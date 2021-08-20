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德州大麻合法藥用9.1放寬 癌患與PTSD患者受惠

【休士頓訊】
德州的藥用大麻規定9月1日放寬，癌症與創傷後壓力症候群患者得以受惠。(Unsplash)
德州的藥用大麻規定9月1日放寬，癌症與創傷後壓力症候群患者得以受惠。(Unsplash)

德州的藥用大麻規定9月1日放寬，輕中期癌症病人與創傷後壓力症候群(PTSD)患者得以受惠，但仍不可用抽菸的方式吸食大麻。

德州對大麻的管制是全國最嚴格的幾州之一，目前只有癌末病患和某些神經系統病變的患者，可以合法取得藥用大麻(medical marijuana)。現年64歲的大衛巴斯(David Bass)原是福和市的居民，他24歲時投效美國陸軍成為通訊兵，沙漠風暴戰爭(Desert Storm)時他被派到伊拉克，他的單位所用的建築物，是反美分子攻擊的大目標，經常有人向它發射爆炸物，那段經歷對他的心理健康造成重大衝擊。

服役25年之後，他在2006年退伍返回北德州，後來遷到奇林市(Killeen) ，接著他開始幾乎每晚做惡夢，在夢中他被棄置在伊拉克，一切所見、所嗅、所聽到的都是在伊拉克的感受，他被凶惡的敵人包圍追殺，嚇出一身冷汗驚醒，他被診斷得了PTSD(post-traumatic stress disorder)。醫生給他開了鎮靜劑，減輕他的「高度警覺症狀」(hypervigilance)。

但這些藥物並沒有改善他的睡眠，而且他因而變得情緒無感(flat emotions) ，生活中的一切都顯得那麼單調無趣，他開始有自殺的欲望，前後有六年的時間，他每天受到這樣的折磨。由於德州的舊法規不准許PTSD病患使用大麻，大衛用違法的方式取得大麻花(cannabis flower)的香菸，早晨起來抽一支緩解他的焦慮，臨睡前再抽一支，讓他可以平靜的睡覺。

大麻製品有幾種形式，包括香菸、膠囊、食品和油液。9月1日起，合格的病人可以使用低濃度四氫大麻酚的藥用大麻，但香菸的形式仍然不合法。對癌症病患而言，新法允許各期病患都可使用大麻，它的效用主要是減輕化療的副作用，包括嘔吐感(nausea) 、無食欲 (loss of appetite)和身體疼痛(body pains)。大衛巴斯表示，他會試試其他形式的大麻，看效果是否跟抽大麻菸一樣。

大麻 德州 癌症

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