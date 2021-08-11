議員甫休會即獲政治獻金 遭批官商勾結

德州能源公司捐政治獻金遭到詬病。(Unsplash網頁)

州議會議程進行中，政治獻金活動是被禁止的，但本屆會期一結束，共和黨 民選官員獲得能源業者大額捐款，能源專家指出這是官商勾結的具體呈現。

為了避免官員受金錢誘惑而受獻金者主導政策方向，州法中規定會期當中民選官員不可收取競選經費捐款。但法規之下漏洞很多，而官商之間如果已有默契，官員得到好處只是時間早晚的差別。6月20日會期一結束，單是電力系統中的五個大咖就給掌權者捐了49萬7000元的政治獻金，它們是：Calpine、Centerpoint、NRG Energy、Oncor和Vistra。

德州 論壇報指出，這個金額是2019年會期後獻金數目的兩倍半，其中最受人詬病的是關於整頓電力系統的議題，2月份的德州世紀能源危機發生後，共和黨政客附和民主黨的主意，宣稱要大力改變德州的能源政策，強制電力系統內的參與者更新、改善設施，以加強電力系統的可靠性。

如果真的整頓供電系統，能源公司勢必要投下重大資金，並且要被政府嚴格監管，這些都是不利於企業盈利的措施，能源公司必然反對。共和黨雷大雨小，最後根本沒有把整頓案排進議程。能源公司知道掌權者不能得罪，他們很清楚這些官員住在哪裡，斷電時絕對不會斷到政客的家，所以整頓或不整頓，對政客的居家生活都不會有影響。

根據已公布的獻金資訊，石油 、天然氣、電力等企業及其主管，在會期結束後已捐給官員數百萬元的政治獻金，艾伯特州長大豐收，他得到460萬元，副州長派翠克(Dan Patrick)得到130萬元。德州大學能源教授韋柏(Michael Webber)指出，捐100萬元獎勵官員不給企業懲罰，並鼓勵官員繼續睜一隻眼、閉一隻眼，允許企業哄抬價格(price gauging)獲取暴利，對企業而言似乎是高回收的好投資，至於那幾百名被害死的州民，在官商心目中只是無足輕重的草菅。