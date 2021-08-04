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美足「水牛城比爾」思遷德州 牛仔隊:別來

【奧斯汀訊】
外傳水牛比爾隊想藉遷隊，將駐地從高標體育場換到現代化球場。(Buffalo Bills網頁)
外傳水牛比爾隊想藉遷隊，將駐地從高標體育場換到現代化球場。(Buffalo Bills網頁)

專播運動節目的ESPN電視台一名記者爆料，指出紐約州美式足球隊「水牛城比爾」(Buffalo Bills)有意遷到奧斯汀，德州政客表示樂意靜觀其變，但牛仔隊(Cowboys)和德州人隊(Texans)大力反對。

記者威克杉(Seth Wickersham)於1日(周日)上午發推文，指出比爾隊東家方面透出消息，想把球隊遷到奧斯汀，立即引發德州美足球迷熱議。奧斯汀-圓石-聖馬可斯都會區(Austin–Round Rock-San Marcos Metropolitan)人口已超過230萬人，但到今年初為止，都還沒有一支職業球隊，這是極罕見的情況。

數月前奧斯汀足球俱樂部(Austin Football Club)開始創隊首季，不過用腳踢的足球soccer在美國並不風行，美國英文中的football指的是美式足球，美國人熱衷的四大球類運動聯盟是NFL(美足) 、NBA(籃球) 、MLB(棒球)和NHL(冰上曲棍球) ，奧斯汀還是沒有其中的任何一隊。

有人向州政府與市政府領導人詢問此事，艾伯特州長以兩隻眼睛的表情符號(emoji)回應，奧斯汀市長艾德勒發推文，表示沒辦法為謠言置評，但他在審思如果此事成真，應該如何命名這支球隊。水牛城比爾是以傳奇人物水牛比爾柯迪(Buffalo Bills Cody)命名，但如果搬到奧斯汀，顯然不能再稱為「比爾」。

知悉內情的人士指出，比爾隊與高標體育場(Highmark Stadium)的合約將在2023年到期，球隊東家希望紐約州政府與水牛城地方政府興建一座更大的現代化球場讓比爾隊使用，這項工程耗資15億元，比爾隊要納稅人100%埋單。運動界人士指出，提議遷隊應該是球隊用來討價還價的籌碼，德州現有的兩支美足隊，一定會反對比爾隊遷到德州來瓜分球迷。

足球 德州 紐約州

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