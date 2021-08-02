德州邊境巡邏隊 連三天查獲毒品

海關和邊境保護局查獲三起毒品走私。(CBP網頁)

美墨格蘭德河谷（Rio Grande Valley）邊境 巡邏部門日前攔截三起毒品走私案，緝獲總價值約19萬，超過246磅大麻 。與此同時，美國海關和邊境保護局（US Customs and Border Protection，CBP）和外勤行動辦公室（Office of Field Operations ，OFO）日前也在一項執法中，查獲價值19萬元的可卡因。

28日晚上，在德州鄰近La Casita附近工作的格蘭德河谷邊境巡邏隊，回應附近可疑活動地點。突擊人員抵達一個廢棄場後，在裡面尋獲一捆大麻，重達24磅，價值超過1萬9000元。

29日晚上，Los Indios邊境巡邏隊在格蘭德河附近查獲非法活動事件時，也碰上類似情況。巡邏隊搜查該地區，逮捕一名來自墨西哥男子與四綑大麻。大麻約175磅，估計價值約14萬元。

30日上午，Fort Brown邊境巡邏站人員在德州公共安全部人員協助下，在德州Brownsville緝獲兩綑大麻。工作人員發現兩人背著大麻企圖闖入美國。當幹員和士兵搜查該地區時，在灌木叢中發現被丟棄大麻，超過47磅，價值超過3萬8000元。

不僅如此，CBP和OFO官員，日前也在一項執法活動中查獲強效麻醉品。

Eagle Pass入境港口主管Paul Del Rincon說，「為了確保我們國家邊界安全，CBP實行執法政策，近一步阻止危險藥物。」

該事件發生於上月29日，一名被分到Camino Real國際大橋（Camino Real International Bridge）的CBP官員，將一輛2004年福特F-150進行二次檢查。

該輛車由一名來自墨西哥，31歲美國公民 男子駕駛。在對車項進行非侵入性影像系統檢查，和K-9檢查與物理盤查後，在車輛儀表板內發現十個包裹，內含24.82磅可卡因，估值為19萬1240元。

CBP官員沒收毒品、車輛且逮捕車輛駕駛。此案交由美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）國土安全調查局（Homeland Security Investigations）。