我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

德州邊境巡邏隊 連三天查獲毒品

編譯組／綜合報導
海關和邊境保護局查獲三起毒品走私。(CBP網頁)
海關和邊境保護局查獲三起毒品走私。(CBP網頁)

美墨格蘭德河谷（Rio Grande Valley）邊境巡邏部門日前攔截三起毒品走私案，緝獲總價值約19萬，超過246磅大麻。與此同時，美國海關和邊境保護局（US Customs and Border Protection，CBP）和外勤行動辦公室（Office of Field Operations ，OFO）日前也在一項執法中，查獲價值19萬元的可卡因。

28日晚上，在德州鄰近La Casita附近工作的格蘭德河谷邊境巡邏隊，回應附近可疑活動地點。突擊人員抵達一個廢棄場後，在裡面尋獲一捆大麻，重達24磅，價值超過1萬9000元。

29日晚上，Los Indios邊境巡邏隊在格蘭德河附近查獲非法活動事件時，也碰上類似情況。巡邏隊搜查該地區，逮捕一名來自墨西哥男子與四綑大麻。大麻約175磅，估計價值約14萬元。

30日上午，Fort Brown邊境巡邏站人員在德州公共安全部人員協助下，在德州Brownsville緝獲兩綑大麻。工作人員發現兩人背著大麻企圖闖入美國。當幹員和士兵搜查該地區時，在灌木叢中發現被丟棄大麻，超過47磅，價值超過3萬8000元。

不僅如此，CBP和OFO官員，日前也在一項執法活動中查獲強效麻醉品。

Eagle Pass入境港口主管Paul Del Rincon說，「為了確保我們國家邊界安全，CBP實行執法政策，近一步阻止危險藥物。」

該事件發生於上月29日，一名被分到Camino Real國際大橋（Camino Real International Bridge）的CBP官員，將一輛2004年福特F-150進行二次檢查。

該輛車由一名來自墨西哥，31歲美國公民男子駕駛。在對車項進行非侵入性影像系統檢查，和K-9檢查與物理盤查後，在車輛儀表板內發現十個包裹，內含24.82磅可卡因，估值為19萬1240元。

CBP官員沒收毒品、車輛且逮捕車輛駕駛。此案交由美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）國土安全調查局（Homeland Security Investigations）。

大麻 邊境 美國公民

上一則

樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出嚴謹執行清潔防疫措施 讓顧客安心購物

下一則

德州夫婦不信疫苗 染疫進ICU 插管前盼子女接種

延伸閱讀

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種
「我不能呼吸」 德州白人警察壓制非裔少女

「我不能呼吸」 德州白人警察壓制非裔少女

移民爭議 司法部告德州州長艾伯特

移民爭議 司法部告德州州長艾伯特
德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩

德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩
德州單日確診突破1萬大關 今年2月以來高峰

德州單日確診突破1萬大關 今年2月以來高峰
兒童誤食大麻軟糖住院攀升 未滿5歲占2/3

兒童誤食大麻軟糖住院攀升 未滿5歲占2/3

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎