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趙小蘭與休士頓僑界企業及年輕世代共餐

休士頓訊
休士頓各界人士出席趙小蘭演講會。（劉秀美提供）
休士頓各界人士出席趙小蘭演講會。（劉秀美提供）

前勞工部及交通部部長趙小蘭日前在休士頓時，特地抽空和僑界企業及年輕世代共聚晚餐，有她的老朋友及新朋友，大家受益匪淺，共度一個輕鬆難忘的夜晚！

趙小蘭出生於台灣台北，八歲時移民美國，19歲時入籍為美國公民，已獲得37個榮譽博士學位。她於2001年至2009年掌舵八年勞工部部長，2017年至2021年擔任四年交通部部長。從150多年前華工來美的鐵路工人的辛酸血淚歴史，當年誰能想到發展至20世紀，趙小蘭是美國歷史上第一位亞裔女性、也是第一位被任命為總統內閣成員的美籍華人。

席間趙小蘭感謝當晚的貴賓們，並表示，在疫情趨緩後很高興看到大家，特別謝謝董繼玲相挺，喻斌及劉秀美的安排，她可以輕鬆地相互交談，傳承亞裔美國人卓越的愛心及遠見，這是多麼美好溫馨的時刻。

她說，時代的腳步永遠日夜不息地向前邁進，歷史的軌跡永遠啓發靈感，決心和付出；很高興再見到特別從奧斯汀汀來的麥當勞大王Jimmy，並帶來兩位年輕的企業家，他們勤奮地工作，努力地學習，有效地管理，親切地服務，是有志創業的青年人從基層做起，穩定根基的楷模。

趙小蘭指出，去年的疫情，至今仍是個可怕的插曲，有機會教導社區大眾，工商行號及孩子們如何積極且正面的調適自己的生活；也讓亞裔社區看到正確的方向，能逐漸地克服困境，全美亞裔總商會執行長董繼玲幫亞裔企業提昇了能見度。

趙小蘭建議想從政的民眾，要特別注意三個要領：第一要確定自己的參選資格，第二要選擇對的選區，大多數選民是否在同一黨系？第三要募款競選的經費，即使是一塊錢也要珍惜，那是選民的認同，將會帶來更多的捐獻。

趙小蘭表示，在她當部長任內經常説的政治及公共服務，充滿挑戰與驚喜。她一生秉持的原則是仕途清廉坦誠，官場潔身自愛，這是她父母教她的為人處世之道。她的媽媽趙朱木蘭女士已過世，有個94歲高齢的父親趙錫成為船王，他真了不起，當年來美國時一無所有，白手起家，創下非常成功的船運航業, 也是傲人的慈善家！

趙小蘭也感謝在場多位企業界老闆創造就業機會，並為員工們定期的舉辦遵守安全合規的講習會。

前白宮AAPI 委員 Herman、麥當勞大王Jimmy、世界龍岡親義總會副主席...
前白宮AAPI 委員 Herman、麥當勞大王Jimmy、世界龍岡親義總會副主席劉秀美、全美亞裔總商會執行長董繼玲、休士頓亞裔商會會長喻斌、榮光會監事丁方印等，共同歡迎趙小蘭(右三)蒞臨晚宴。（劉秀美提供）

趙小蘭 美國公民 亞裔

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