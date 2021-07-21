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新ICE局長 恐腹背受敵下就任

休士頓訊
德州哈里斯縣警局局長岡薩雷茲。(Ed Gonzalez 臉書)
德州哈里斯縣警局局長岡薩雷茲。(Ed Gonzalez 臉書)

【休士頓訊】過去四年多，移民與海關執法局(ICE)一直沒有正式局長，德州哈里斯(Harris)縣警局局長岡薩雷茲(Ed Gonzalez)正處在聯邦參議院的認可程序中，有可能在腹背受敵的情況下接任這項要職。

拜登總統上任後，提名岡薩雷茲擔任ICE局長，移民問題是兩黨爭議最大的議題之一，從川普上任以來都沒有人得到參議院認可，正式局長的職位已空了四年多。哈里斯縣警局是全國第三大的縣警局，岡薩雷茲在2017年1月接任局長，他在休士頓土生土長，擁有休士頓大學的學士學位和聖湯瑪斯大學(St. Thomas University)的碩士學位。

在參議院認可聽證中，共和黨試圖阻撓認可岡薩雷茲，「國土安全與政府事務委員會」的共和黨參議員波特曼(Rob Portman)指出，在川普任內聯邦移民單位擴大施行287(g)計畫，要地方執法單位與聯邦合作，逮捕非法移民並將他們遞解出境，但岡薩雷茲卻讓哈里斯縣警局從該計畫中退出，如此不與聯邦合作的態度，豈可用他來領導ICE？

岡薩雷茲向委員會的參議員解釋，終止287(g)計畫主要是因為警局預算不足的考量，而且縣警局在逮捕非法移民罪犯方面非常努力，並沒有放任偷渡罪犯在境內生存。ICE局長是個吃力又不討好的職位，在兩黨熱烈爭議中腹背受敵，身為拜登提名者不但要受共和黨議員的責難，民主黨的前進派更大力倡議廢棄ICE(#AbolishICE) ，令員工士氣低落。

非法移民 ICE 共和黨

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