盧英蘭接掌北德州歌林台灣商會
【休士頓訊】北德州柯林縣(Collin County)「歌林台灣商會」7月17日晚間舉辦年會，第27屆會長劉志強交棒給第28屆會長盧英蘭，逾百位當地政要及僑領僑胞出席共襄盛舉，為去年初新冠肺炎疫情爆發以來，解封後達福地區最盛大的室內實體活動。
當日除了北美洲台灣商會聯合總會總會長張聖儀遠到祝賀，休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳也代表駐休士頓辦事處處長羅復文到場致意；僑務委員會常務副委員長呂元榮則特地在台灣以電話向盧英蘭祝賀。
據了解，盧英蘭和呂元榮是台灣大學法律系同學，一聽到她要承擔大任、服務僑社，特電致賀，同時向在場的僑領僑胞問好。陳奕芳致詞時特別讚揚劉志強，在今年5月22日辦理車遊活動聲援台灣參與世界衛生大會，組織能力首屈一指。德州眾議員陳筱玲、Richardson市副市長Janet DePuy、布蘭諾(Plano)市議員Anthony Ricciardelli等當地政要也紛紛上台表達對台灣及台美社區的支持。
陳奕芳同時代表僑務委員會委員長童振源轉致賀函及謝函給劉志強及盧英蘭，感謝卸任會長的貢獻，並期許新任會長為商會開創未來。這次年會由商會秘書長李薔及青商會會長羅迪雄連袂主持，活動精彩萬分。劉志強會中高歌「乾一杯」，成功為活動畫龍點睛；全體理監事合唱「愛拼才會贏」，更充分彰顯台商會團結熱情的精神永續發揮。
上一則
華府國際鋼琴音樂賽慶典 線上圓滿落幕
下一則
FB留言