3德州議員完全接種仍染疫 將隔離10天

達拉斯晨報報導，德州 眾議會民主黨連線（Texas House Democratic Caucus）17日表示，本周早些時候飛往華府，抵抗共和黨團限縮投票的三名德州議員，確診感染新冠肺炎。這三人均完全接種疫苗 。

這些成員是50多名違反法定人數，逃離奧斯汀立法人員一部分。新聞稿中並未說明這三名議員的名字。

其中一名成員，16日檢測 呈陽性，即刻通知工作人員。17上午另外兩名成員也確診。民主黨連線指出，相關工作人員即刻進行快篩，均呈陰性。而這三名確診者都曾接種疫苗。

在華盛頓，新冠肺炎感染率仍低，約1.8%檢測成果呈陽性。官員說，約53.3%居民完全接種疫苗，62.2%部分接種疫苗。

大多數成員在國會大樓或在下榻酒店時都沒戴口罩。

首先報導此消息的奧斯汀美國政治家（Austin American-Statesman）說，成員們將開始定期篩檢。這三名檢測陽性成員，將接受更準確的PCR篩檢，且將隔離十天。

由於高度傳染性的Delta病毒變種出現，過去幾週病例有所增加，大多數新增的病患未接種疫苗，但接種疫苗者也可能染疫，儘管症狀較輕。

民主黨連線主席，Grand Prairie德州眾議員Chris Turner說，這是個警訊，儘管疫苗提供保護，但仍需採取必要的預防措施。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）先前會見德州立法者，但她的辦公室表示，跟據陽性檢測時間顯示，她與會議上的工作人員並無暴露風險，也未與陽性者密切接觸。

德州眾議會議長Dade Phelan在聲明中，對議員們表示擔憂，指出他已聯繫該州最高公共衛生官員尋求指導。