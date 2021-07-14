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「像裸體」比基尼網紅登機被擋

【福和市訊】
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

總部設於德州福和市的美國航空公司(American Airlines) ，過去一周發生五次重大航班延誤事件，讓已經疲於奔命的工作人員更加頭疼。包括一名被認為是「幾近裸體」的比基尼冠軍網紅被阻止上飛機。

疫情放緩以後國民熱衷於出遠門旅行，TSA每天查驗的登機人數平均已超過200萬，而因為機師與空服員不足，美國航空取消了許多班機，但最近因為旅客製造的麻煩更讓工作人員頭疼。6日(周二)那天，抖音用戶@lol.ariee在TikTok上放了一段視頻，在從達福機場(DFW)前往北卡州夏洛特(Charlotte)的飛行途中，一名女乘客企圖打開機艙門，空服員試圖制伏她反而被她咬傷，幾名空服員最後把她用膠帶捆在頭等艙的一個座位上，飛機落地以後那名女子被執法人員逮捕。

接著在7日那天從洛杉磯飛往邁阿密的航班上，機長宣布因為有安全威脅，要所有乘客不可離座，大家把兩手放在頭上，最後一小時的航程就是這樣的奇特狀況，但乘客都沒有被告知到底發生了什麼事，美國航空在推特上只說：對這個事件所帶來的不便向乘客致歉。

接著在10日(周六) ，土耳其的26歲健美小姐德妮茲薩皮納(Deniz Saypinar)在達福機場準備登機前往邁阿密時，服務人員告訴她：「妳的牛仔布短褲(denim shorts)太短，背心太小，簡直像裸體一般，會冒犯到其他乘客，尤其是攜帶兒童搭機的家長」。漂亮的德妮茲是一位網紅，有100多萬名追隨者，她贏得今年全美比基尼健美競賽(US National Bikini Fitness Competition)，是這項比賽歷史上第一位奪冠的非美國公民，她在網路上淚眼向粉絲埋怨被美國航空歧視。

當天另一班從洛杉磯飛往亞特蘭大的航班，因為一名旅客鬧事迫降在田納西州孟菲斯(Memphis)，執法人員把那位乘客帶下機後，飛機續航到終點。另一班從達福機場飛往緬因州班格爾(Bangor)的飛機，因為機械問題下午2時迫降在孟菲斯，飛機經過修理後再度升空，終於在晚間10時抵達班格爾。

美國公民 機場 洛杉磯

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