我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

6法案拍板 限縮屋主協會權限 阻任意威嚇欠繳會費住戶

編譯組／綜合報導
德州新法允許屋主在泳池旁架設圍籬。（KPRC）
德州新法允許屋主在泳池旁架設圍籬。（KPRC）

某些屋主協會（HOA）管得太多、太細，往往造成屋主困擾。德州議會最近通過六項法案，預計2021年9月1日生效，限縮屋主協會的權限。

SB 1588規定，如果屋主擁有泳池，可以在周邊架設圍籬。雖然屋主協會可以限制材質，但是不能禁止架設圍籬。只有一種材質是例外，即黑色鐵絲網，只要不是過高，但又可能不讓人越過，屋主都可以設立。

SB 1588第4章規定，屋主協會不得禁止住戶設立監視錄影器或動態偵測系統，而且德州的每位屋主都可以在私人土地上興建圍籬，以保護居家安全。

SB 1588第2章即刻生效的規定是，屋主可以在自家範圍內設立宗教標誌，例如十字架，屋主協會不得干涉。

其他的新規包括，如果屋主協會要修改預算，必須以公開會議行之。任何超過5萬元的工程，都必須公開招標。積欠屋主協會會費時，協會雖然仍然可以通報信評機構，但是不能再向屋主收取相關費用。

反對屋主協會濫權團體Homeowners Against Abusive HOA表示，此法通過後，將可嚇阻屋主協會任意威嚇欠繳會費的住戶，也能讓屋主更願意配合繳納。

德州 預算

上一則

高明電器經銷各種全新高品質名牌家用電器，歡迎光臨！

下一則

夏威夷新生兒下降 較10年前少2000人

延伸閱讀

猥瑣趴窗偷窺全入鏡 德州男被捕僅百元即保釋脫身

猥瑣趴窗偷窺全入鏡 德州男被捕僅百元即保釋脫身
分析示警：30地區接種率低 恐危及全美

分析示警：30地區接種率低 恐危及全美
先享受後付款 近半淪剁手族 悔不當初

先享受後付款 近半淪剁手族 悔不當初
連鎖炸雞店「搶人」：19歲店長年薪5萬

連鎖炸雞店「搶人」：19歲店長年薪5萬
德州男接種嬌生3個月後染Delta變種 重症加護急救中

德州男接種嬌生3個月後染Delta變種 重症加護急救中
華為反控威訊侵權 民事訴訟德州開審

華為反控威訊侵權 民事訴訟德州開審

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）

先享受後付款 近半消費者最後都剁手

2021-07-07 15:15

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？