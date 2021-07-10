6法案拍板 限縮屋主協會權限 阻任意威嚇欠繳會費住戶

德州新法允許屋主在泳池旁架設圍籬。（KPRC）

某些屋主協會（HOA）管得太多、太細，往往造成屋主困擾。德州 議會最近通過六項法案，預計2021年9月1日生效，限縮屋主協會的權限。

SB 1588規定，如果屋主擁有泳池，可以在周邊架設圍籬。雖然屋主協會可以限制材質，但是不能禁止架設圍籬。只有一種材質是例外，即黑色鐵絲網，只要不是過高，但又可能不讓人越過，屋主都可以設立。

SB 1588第4章規定，屋主協會不得禁止住戶設立監視錄影器或動態偵測系統，而且德州的每位屋主都可以在私人土地上興建圍籬，以保護居家安全。

SB 1588第2章即刻生效的規定是，屋主可以在自家範圍內設立宗教標誌，例如十字架，屋主協會不得干涉。

其他的新規包括，如果屋主協會要修改預算 ，必須以公開會議行之。任何超過5萬元的工程，都必須公開招標。積欠屋主協會會費時，協會雖然仍然可以通報信評機構，但是不能再向屋主收取相關費用。

反對屋主協會濫權團體Homeowners Against Abusive HOA表示，此法通過後，將可嚇阻屋主協會任意威嚇欠繳會費的住戶，也能讓屋主更願意配合繳納。