各行業招聘人手 數千職缺待應徵

德州將有更多人重返工作崗位，而且各行業都在招聘人手。(美聯社)

近100萬名德州 人，上周起已拿不到聯邦發放的300元失業補助金，但與此同時，卻有數千個工作機會等待招聘，Workforce Solution組織預計未來幾週內，德州將有更多人重返工作崗位，而且所有的行業都在招聘人手。

KHOU 11電視台報導，自新冠肺炎疫情 爆發，德州經濟停滯不前以來，目前工作機會出現大幅波動。據Workforce Solutions，目前休士頓失業率為6.6%，較2020年4月的峰值14.3%已大幅下降。

該機構的Lisa Bogany表示，好消息是，在各行業尋找工作者，都可望找到適合自己的職位。「我們所有行業雇主都在招聘，包括學區、特許學校等，如今招募對象，從教師到IT工程師等各部門。」

Bogany說，其他積極招聘的行業，包括卡車運輸、物流送貨公司與醫療保健等。「從行政管理到護理，至其他相關行業都有職缺，雇主們渴望尋求人才。」

「對於那些可能需要額外培訓的新職業感興趣者來說，現在比任何時候的機會都多」，她指出，「很多雇主現在開始通過在職培訓和註冊學徒計畫，投資 員工。」

Bogany說，很多因素可能導致職位空缺，包括人們在聯邦失業救濟金中得到額外收入。如今補助金已過期，希望藉此激勵更多人重返工作崗位。