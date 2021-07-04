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警長辦市民治安大會 華人籲懲治盜竊

記者封昌明／休士頓報導
羅復文（左三）與劉秀美（左二）僑務委員、黎淑瑛（右二)僑務諮詢委員、西南管理區執行長李程純如等相見歡。（記者封昌明／攝影）
羅復文（左三）與劉秀美（左二）僑務委員、黎淑瑛（右二)僑務諮詢委員、西南管理區執行長李程純如等相見歡。（記者封昌明／攝影）

休士頓警察局長Troy Finner，6月30日應F區市議員Tiffany Thomas之邀前往Tracy Gee center社區活動中心舉行市民治安大會，與民眾近距離探討近來受到疫情導致治安惡化，偷車搶劫案件頻傳等議題，駐休士頓台北經文處處長羅復文、教育組組長楊淑雅、僑務委員黎淑瑛、僑聯總會美南辦事處主任頼李迎霞、西南管理委員會主席李雄、慈濟基金會副執行長林書賢等均與會表達關心。

休士頓警察局極為重視此次的市民大會，除了由警長親自領軍外，中國城轄區內的西區分局、中西分局等都由分局長親自出席解答民眾疑問，其中新任西區分局副分局長呂偉振（Jonathan Lui）到場備受矚目，由於他是頼李迎霞的女婿，具有華人的背景，該分局也轄管中國城部份地區，他表示願意協助華人社區共同維護治安。

德州慈濟基金會副執行長林書賢（左二）率志工到場，關心治安問題。 （記者封昌明／...
德州慈濟基金會副執行長林書賢（左二）率志工到場，關心治安問題。 （記者封昌明／攝影）

近來在休士頓地區頻傳的歹徒移用夜色潛人公寓，搶奪被害人車輛的案件，在大會中被多次提出，警長表示他已注意到這個問題，會派出巡邏警員加強監控，請民眾勇於報案，讓他們能掌握案情。

陳碧如（圖左）愛車失而復得，她在會場向西區分局長分享案件經過。 （記者封昌明／...
陳碧如（圖左）愛車失而復得，她在會場向西區分局長分享案件經過。 （記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）與警長（左二）、賴李迎霞（左一）、呂偉振相見...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）與警長（左二）、賴李迎霞（左一）、呂偉振相見歡。（記者封昌明／攝影）

日前兒子慘遭劫車的僑社區名人陳碧如當晚也現身會場，她當面向西區分局長David Angelo反映她們的遭遇，同時她也讚揚華人警官Michael李提供的拖車公司電話，讓她順利找回愛車，兒子也可開始工作了，她表示，社區內的這種小案頻傳非常惱人，警察都很努力辦案，但民眾仍要小心防範，她已交代兒子，下次停車時記得要熄火，拔下鑰匙，不要讓歹徒有可乘之機。

休士頓警長Troy Finner(圖右）在市議員Tiffany Thomas陪同...
休士頓警長Troy Finner(圖右）在市議員Tiffany Thomas陪同下召開市民大會。 （記者封昌明／攝影）

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