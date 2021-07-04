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恆豐銀行第二季度財報 業績亮麗

【休士頓訊】
恆豐銀行董事長吳文龍（左五）精神奕奕的率全體董事召開記者會，宣布佳績。 （記者封昌明／攝影）
恆豐銀行董事長吳文龍（左五）精神奕奕的率全體董事召開記者會，宣布佳績。 （記者封昌明／攝影）

恆豐銀行7月1日召開第二季度財報記者會，由恆豐銀行吳文龍董事長主持，宣布經營績效，截至6月底，資產報酬率1.86% ，投資報酬率16.7%, 績效率39%，成績亮麗。休士頓當地董事會成員：副董事長高成淵、張瑞生、董事錢武安、孫定藩、陳文全、吳國寶、莊興華、董事兼總經理張永男、公關經理Jennifer Zhou 及董事長秘書徐明雯列席參加。

吳董事長表示，現今大面積疫苗的投放以及接種人數的不斷增加，全國新冠確診數成下降趨勢， 各州的逐步全面開放，失業率與去年同期相比有明顯下降，種種跡象表明經濟復甦的逐步推進。儘管一年多的疫情給全社會都帶了不可估量的損失，但值得慶幸的是我們已經看到了曙光。

談到2021年第二季的財報，吳董事長欣喜的表示截至6月底，總資產已達到21億4仟萬，稅前收入2仟4佰73萬元，稅後收入1仟9佰50萬元，資產報酬率（ROA）1.86% ，投資報酬率（ROE）16.7%, 績效率（Efficiency Ratio ）39%，感謝全體董事會成員及全體員工的共同努力。

自去年疫情至今，在外部疫情肆虐，環境惡劣的情況下，恆豐銀行的業務不但沒有受到疫情的影響，貸款個案始終保持強勁上升趨勢。在很多企業因疫情緣故業務受挫的時候，恆豐銀行本著「以心服務，服務至心」的經營理念，幫助超過近六百家中小型企業申請PPP LOAN， 所有貸款專員緊密同客人聯絡，與客人攜手共度難關。

恆豐銀行自1998年建行以來，經歷了很多次外部經濟環境的起伏動盪，但都能夠平穩過渡並保持持續上升趨勢， 這得益於恆豐銀行長期以來堅持優質內部控管機制以及建立起的高效專業團隊，在未來，恆豐銀行將繼續秉持誠信為本，專業為責的原則，為廣大民眾提供盡心盡責的專業服務，同時也將為社區提供各種支援，以盡社區銀行應盡之社會責任。

疫情 貸款 投資

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