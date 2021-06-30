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詐騙多 恆豐銀行:勿回不明簡訊電話

記者封昌明／休士頓報導
Michael Bailey電話詐騙是常見的詐術，民眾要小心防範。（記者封昌明／攝影）
Michael Bailey電話詐騙是常見的詐術，民眾要小心防範。（記者封昌明／攝影）

新冠疫情期間很多因此為名的詐騙案應運而生，恆豐銀行資深副總裁Michael Bailey攜手Texas Captital Bank，6月25日在中華文化中心舉行「犯罪預防長者研討會」，吸引了許多社區長者前來聆聽，大家都對Bailey生動活潑的介紹各種詐術奇譚興趣盎然，也提醒長者們未來如果遇到此類詐術時要如何從容應對。

Bailey說，他常聽到有人接到歹徒的詐騙電話表示，聽說你的親人因為新冠疫情過世，社安局可以補助你9000元，希望你提供資料授權他們辦理，並且要求你提供信用卡，他們會收取一點手續費等話術，引誘無知的長者上當，很多長者因此受騙上當，待你發現上當後，歹徒已不知去向，追索無門。

遇到這類電話Bailey提醒民眾「馬上掛掉電話」不要回答，因為社安局政府絕對不會打電話給你或email給你，他們若有訊息告知只會寄正式的書信給你，民眾千萬不要上當。

他同時舉出其他的各種詐騙方式，Bailey指出，天下沒有白吃的午餐，民眾若不放心可向第三方求證，收到疑似詐騙的簡訊也千萬別回信，否則的話以後你會有接不完的詐騙電話，遇有這種情況也馬上刪除該條簡訊，以免往後的麻煩。

美國老年人還應該認識到「祖父母詐欺」有了流行病版本，在這種詐欺中，騙子假裝成親屬，通常是孫子、孫女，稱他們處於絕境中，急需用錢。如果你接到這樣一個電，要求你匯款或購買禮品卡，並用禮品卡號碼回電，請掛斷電話，直接和家人核實。要瞭解更多資訊，請閱讀FCC關於祖父母詐騙的消費者指南。

不要花錢做疫苗接種登記。任何人，只要要你付款，以便把你列入名單，為你安排預約，或者在排隊中為你預留一個位置，都是騙子。

恆豐銀行資深副總裁Bailey提醒讀者，COVID-19流行病繼續在美國肆虐，詐騙者們乘機利用各種詐術企圖引誘老人上當，手法層出不窮，子女們在照顧老人時一定要注意防範，要在第一時間向銀行查詢，否則若超過60天有可能會無法追回。

Michael Bailey親切與民眾互動。（記者封昌明／攝影）
Michael Bailey親切與民眾互動。（記者封昌明／攝影）
會後餐點老人家依序領取，大讚恆豐銀行的公益活動。（記者封昌明／攝影）
會後餐點老人家依序領取，大讚恆豐銀行的公益活動。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行資深副總裁Michael Bailey（左一）帶領員工手持最新防詐騙手冊...
恆豐銀行資深副總裁Michael Bailey（左一）帶領員工手持最新防詐騙手冊與禮品，與民眾同樂。（記者封昌明／攝影）

詐騙 美國 疫情

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