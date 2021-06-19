市議員曹祖芳 獲任命布蘭諾副市長

曹祖芳市議員獲布蘭諾市長John Muns任命為副市長。（曹祖芳提供）

在台灣 出生美國長大的曹祖芳律師，自2019年5月4日當選為布蘭諾市（Plano）市議員後表現傑出，廣獲市民愛戴，她同時也是該市百餘年來第一位亞裔 女性市議員，由於她優異的表現，本月14日她獲新任的市長John Muns任命為第二副市長，並獲得市議會全體議員一致通過，消息傳出後僑界祝賀紛至沓來，令她備感榮幸。

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長恭賀曹祖芳(Maria Tsao Tu)議員當選德州 布蘭諾市(City of Plano)副市長，盼未來續強化雙邊合作與交流。

布蘭諾市為德州第九大城市，柯林縣(Collin County) 第一大城市，市議會八位市議員中，來自台灣的曹祖芳為百年來少見的華裔市議員，此次當選副市長說明市政府及同僚對其能力與貢獻的肯定與認可，實為台灣之光。

達福台商會會長方芸芸（後排左一）在多位前會長的陪同下向曹祖芳(中)副市長獻花致敬。（達福台商會提供）

達福台商會會長方芸芸也在谷祖光、陳文珊、陳世修等多位前會長陪同下，前往獻花致敬，大家都對達福台商會理事曹祖芳能獲選為副市長，都感到與榮有焉，並表示未來將全力支持曹祖芳在市政等各方面的議題推動。

曹祖芳感謝來自各方的祝福，未來她將秉持一貫的積極態度為廣大的市民服務，對於市長的任命，她表示，此意義不僅只是「第一」而已，同時更彰顯亞裔等少數族裔在布蘭諾市未來的市政建設各領域中，必須扮演一個不可或缺的角色。

曹祖芳在電話訪談中表示，非常感謝大家對她的信任，她將致力於把布蘭諾市團結在一起，為更美好的市政前景而努力。她謙虛的談到：「我不認為我能比我的前任做得更好。」不過她會全力以赴。

布蘭諾是一個多元化的城市，該市有超過20%的亞裔人口，是全美平均水準的三倍多。布蘭諾還擁有43%的少數民族人口，這也遠高於許多其他城市。

曹祖方出生於台灣，10歲時隨父母移居美國，完成學業後在1993年搬到德州。2004 年成為科林縣（Collin County）地方檢察官辦公室的第一位華裔助理地方檢察官。後來她離開地方檢察官辦公室，開設了自己的律師事務所。

她很自豪地稱布蘭諾是她永遠的家，從一無所有的口袋到一個裝滿成就的口袋，曹祖芳在服務、給予、幫助和分享的過程中找到了她的快樂。