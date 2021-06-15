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奧斯汀將建546畝電影基地 創造2千職缺

記者封昌明／休士頓報導
總部位於南加州的Line 204 Studios是一家在好萊塢出租設備、舞台和道具的公司。 （華奧地產提供）
總部位於南加州的Line 204 Studios是一家在好萊塢出租設備、舞台和道具的公司。 （華奧地產提供）

總部位於南加州的Line 204 Studios是一家在好萊塢出租設備、舞台和道具的公司。該公司已獲得初步批准，將奧斯汀東南部Bastrop 546英畝的土地變成一個娛樂中心，其中將包括一個電影製片廠。

6月3日，Bastrop規劃和分區委員會建議批准此開發項目，該項目位於 Lovers Lane以西，被科羅拉多河環繞。此計劃還需要市議會的批准。

據報道，項目將容納一個私人的、多用途的電影影視中心，包括製作設施、攝影棚、外景、倉庫和其他輔助空間。還將包括住宿、餐廳、活動空間和娛樂設施。

據該公司介紹，這個影視中心將在未來幾年創造1400多個工作崗位，以及700個建築工作崗位，並在未來10年產生20億美元的經濟影響。可以說，這個項目就是在建奧斯汀本地的好萊塢「Hollywood」。

據介紹，項目將於今年晚些時候開始建設，並分階段完成。

Line 204 Studios公司表示，他們擁有並運營工作室和攝影棚超過20年，期待著為Bastrop帶來一個享有聲望、功能齊全、自給自足的電影和聲音製作設施。社區表達出發展德州中部電影業的強烈願望，相信這個獨特的項目將推動經濟增長，並為Bastrop未來的成功做出貢獻。

未來的規劃，娛樂用途將占地產的40%，工作室將占25%，住宿將占7%，其餘28%的土地將用於娛樂和工作室。非正式的土地規劃包括房車公園、攝影棚、倉庫、會所、高爾夫球場、音樂會場地、海灘、港口、牧場、水塔和電影外景場地。

德州試圖通過「德州影像產業獎勵計劃」贏得電影項目，獲得撥款的資格是:70%的演員、工作人員和臨時演員必須是德州居民，60%的制作時間必須在德州。德州電影委員會的數據顯示，從2007年9月到2020年9月，參與該計劃的電影、電視和電子遊戲項目創造了逾15.7萬個就業崗位，帶來了16億美元的經濟影響。

奧斯汀是著名的電影製作中心，是Richard Linklater和Robert Rodriguez等導演的家鄉，Rodriguez在Mueller社區附近擁有自己的Troublemaker工作室。

據「洛杉磯商業雜誌」報導，截至2018年，Line 204 Studios 已成長為洛杉磯最大的獨立工作室和製片租賃公司之一，在三個地點雇用了120多名員工。

華奧聯繫方式：地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899

郵箱：[email protected]，網站： www.realinternational.com，

微信: yuanlynnlin2。

這個影視中心將在未來幾年創造1400多個工作崗位，以及700個建築工作崗位，並在...
這個影視中心將在未來幾年創造1400多個工作崗位，以及700個建築工作崗位，並在未來10年產生20億美元的經濟影響。（華奧地產提供）

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