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校園飛流彈 受傷學生：濫射是家常便飯

編譯組／綜合報導
休士頓校園槍戰，無辜學生手指中彈。（KHOU）
休士頓校園槍戰，無辜學生手指中彈。（KHOU）

休士頓North Forest High School高四畢業生吉根（Joshua Geegan）9日剛完成畢業典禮預演、準備駕車離開學校時，座車卻意外被子彈擊中。子彈射穿車窗玻璃後，打中他擱在方向盤上的中指，車內當場鮮血四濺。計畫成為護理師的吉根說，他根本不知道是誰開的槍，而且隨便開槍已經是家常便飯了，幾乎每天半夜都有人開槍，而且根本不知道動機，因為子彈又沒寫名字。

 

吉根當天開的是向媽媽借來的車，他當時正要開車回家。他告訴休士頓KHOU電視台 ，槍聲聽起來像是小口徑或裝了消音器的槍，噗的一聲打穿車窗，不偏不倚地擊中握住方向盤的右手，中指被射傷後鮮血四濺。吉根說，他後來把車停在停車場，然後下車躲在車後偷看附近情況，最後是一名友人打開副座車門，把他拉進車內。

 

吉根說他不知道開槍的人是誰，但應該是他的同學。警察趕到後逮捕其中一人，但另一名嫌犯已經逃離現場。被逮的18歲學生當時開著一輛貨卡，車上滿是彈痕。吉根說，還好他命夠大，只被流彈畫傷，萬一再偏一點，他可能就受重傷了。而且他說，這種濫射事件每天都在發生，大家都心知肚明，凌晨1、2時都會有槍聲傳出，根本不知道誰又在發瘋了。

 

吉根準備要念San Jacinto Community College，並想成為一位合格護理師，因為他想幫助他人。經過這次事件，他說希望大家都能學好保護自己，因為大家就是身處於這樣的一個鄰里，也難怪大家都不想再留在老家，而他的心願只有一個，至少讓校園是個安全避風港吧。

休士頓 警察

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