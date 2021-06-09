聯邦每周300失業金6月26日起停發

疫情好轉，許多人必須安排好重返工作崗位的事宜。(Texas Workforce Commission)

【奧斯汀訊】德州 州政府決定，6月26日起停發聯邦的每周300元失業補助，原本還不想回籠上班的人，現在必須安排好重返工作崗位的事宜，包括給孩子找到托兒所或褓姆。

疫情 趨緩之後，社會迅速重啟，但很多中小企業的雇主發現有些舊員工不願重返崗位，餐廳、超市、零售店貼出召聘啟事，卻沒有什麼人應徵。德州中部許多游泳池徵聘救生員，卻發現乏人問津，以致游泳池縮減開放時間，大熱天市民無法盡興游水納涼，以致民眾抱怨連連。

德州農工大學Texas A&M經濟學教授泰能特(Rob Tennant)指出，美國的人民喜歡享受自由，如果可以拿到足夠的生活費，許多人寧可賦閒在家領失業金 ，也不想去上班聽人使喚，現在政府下令停發失業金，沒有足夠儲蓄的人勢必要回籠上班。泰能特教授指出，他最喜歡的那家餐館，因為找不到足夠的服務員，所以每周一、二公休，害他每周有兩天無法去那裏享受美食。

德州就業人力委員會(Texas Workforce Commission)官員加梅茲(Cisco Gamez)指出，該委員會開設的workintexas.com網站，列出極多的工作機會，找工的人士可以很容易搜尋本地的就業機會，該委員會也提供許多免費的服務，幫助州民找到適合的工作，希望民眾善用州府提供的求職資源，迅速開始上班。

有幼兒的父母親是目前最不願意返工的人，他們擔憂孩子與公眾接觸會染上COVID-19，目前12歲以下的孩子還沒有疫苗可打，所以都欠缺免疫力，有難怪父母為此揪心。在新冠疫情發生之前，申請與續領失業金需要提供努力找工的證據，疫情期間這項要求被豁免，但許多跡象顯示拜登政府將會恢復這種要求