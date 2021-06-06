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疫下北德州收入增 低收入藍領勞工卻苦撐

編譯組／綜合報導

儘管白領上班族在新冠肺炎疫情期間，經濟相對穩定，北德州人的收入也在疫情期間增加，然低收入藍領勞工，特別是非裔和西裔，卻在面臨失業、低收入而苦苦掙扎。

達拉斯晨報報導，Euless Liz Taylor自去年2月在疫情蔓延時，失去銷售的工作。她能找到的大部分工作，都無法取代她原本的6萬元年薪，加上企業對企業銷售佣金。儘管最後，這位38歲單親媽媽終於找到工作，「但卻大幅減薪。」

Taylor的際遇是達拉斯數以千計人的縮影。儘管該地區支付給勞工的平均工資上升，但這些工作卻缺乏安全感，疫情對服務業造成的龐大影響，使這些領域在該區消失約2萬5000個工作崗位。

根據聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）一項調查，零售業銷售員，是該地區最大單一工作類別，去年年收入中位數僅2萬9580元。快餐工人和客服代表為第二大族群，年薪中位數分別為2萬24840元和3萬8660元。

根據包括達拉斯地區商會在內的一個經濟財團公布一分名為「達拉斯繁榮」報告指出，在25歲至34歲非裔中，只有17%的人年收入超過5萬元。14%西裔能有這分收入，而年輕白人這一比例為43%。

疫情之前，該地區貧困率已下降，大都會地區下降23%，達拉斯下降26%。

德州農工大學經濟學教授Dennis Jansen說，「當你將這些低收入工作從經濟中剔除時，收入平均會上升，但這並不意味著每個人情況都一樣。」

他說，在疫情前幾年裡，非裔和西裔工人的工資確實迅速增加，歷經十多年經濟擴張，2020年1月達拉斯─福和市失業率降至2.9%。

根據United Way的一項研究也表明，該地區的少數族裔工人的工資差距，是全國最低，所有工人工資中位數為5萬677元，非裔、原住民和其他有色人種工資中位數為4萬8681元。

然而，疫情卻打破這種情況，增加族裔間的不平均。CitySquare執行長John Siburt說，擁擠的食物銀行和現金援助，與「德州奇蹟」形成鮮明對比。「德州奇蹟」推動德州經濟，增加數百萬個工作崗位，吸引來自其他州居民，提升許多人工資。

Siburt和社區團體領導人擔心，疫情影響的不公平，會使那些在貧困線掙扎的人更加艱辛。新房和出租房不斷上漲，經濟學家也正仔細觀察此情況可否造成高通膨，使油價、雜費、食品和其他民生必需品變得昂貴。

他說，「達拉斯是兩個城市的故事，我想說過去幾年，這兩個城市都做得很好，但如今在經濟的另一端，低收入人群壓力劇增。」

疫情 低收入 德州

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